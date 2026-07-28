La formation d'étoiles dans la galaxie d'Andromède a chuté de manière spectaculaire

Selon de récentes observations astronomiques, le taux de naissance de nouvelles étoiles dans la galaxie d'Andromède, la grande galaxie spirale la plus proche de nous, n'a cessé de diminuer au cours du dernier demi-milliard d'années. Les résultats des recherches spatiales sont d'une importance capitale pour comprendre l'évolution des processus dans l'univers et le vieillissement des systèmes stellaires géants. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont analysé en profondeur les données du télescope spatial Hubble de l'Agence spatiale américaine. Cet instrument unique a permis de mesurer avec précision les paramètres d'environ 200 millions d'étoiles individuelles dans le disque de la galaxie d'Andromède. Les chercheurs ont combiné les résultats de deux vastes relevés couvrant près des deux tiers du disque galactique.

Comment l'histoire stellaire a-t-elle été reconstituée grâce aux couleurs ?

Les images spatiales obtenues ont été divisées en milliers de petites sections, chacune mesurant 300 années-lumière. Les spécialistes ont reconstitué l'histoire de la formation des étoiles en fonction de leur couleur. Il est bien connu que les jeunes étoiles massives sont de couleur bleue et ont une vie courte, tandis que les étoiles plus anciennes et moins massives prennent une teinte rougeâtre. Cette méthode a permis aux scientifiques de montrer clairement comment le processus de formation stellaire a évolué au fil du temps.

Les calculs ont montré qu'il y a 500 millions d'années, Andromède formait chaque année des étoiles équivalant à environ 1 masse solaire. Alors que ce chiffre était tombé à 0,5 masse solaire il y a 40 millions d'années, les observations actuelles indiquent qu'il n'est plus que de 0,2 masse solaire par an. Par conséquent, le taux de déclin s'est considérablement accéléré au cours des 40 derniers millions d'années.

Causes du déclin de l'activité et projets futurs

La majeure partie de la réduction de l'activité s'est produite dans l'anneau de formation stellaire situé à environ 32 000 années-lumière du centre de la galaxie. Selon les scientifiques, cette baisse n'a pas été causée par un manque de gaz et de poussière nécessaires à la naissance de nouvelles étoiles. La situation est liée à un processus de déclin naturel suivant une période de haute activité. Il a été déterminé qu'Andromède avait connu par le passé une puissante explosion de formation d'étoiles à la suite d'une collision ou d'une fusion avec une autre galaxie il y a 2 milliards d'années.

Les auteurs de l'étude ont également découvert que la région du disque proche de la galaxie naine M32 a commencé à perdre son activité il y a 60 millions d'années. Cela pourrait aider à préciser le calendrier d'une interaction possible entre M32 et Andromède, bien qu'aucun lien direct n'ait encore été prouvé. À l'avenir, les astronomes prévoient de compléter ces résultats par des données provenant d'observatoires terrestres et du futur télescope spatial Nancy Grace Roman, qui aura une plus grande capacité d'observation.