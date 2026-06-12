Avant l'IPO de SpaceX : les structures SPV présentent des risques pour les investisseurs

SpaceX se prépare au début des échanges prévu pour le 12 juin. Cependant, avant l'introduction en bourse officielle, de graves malentendus ont surgi concernant le système complexe et opaque de détention d'actions — les structures d'investissement SPV (Special Purpose Vehicle). Ce modèle est devenu une source d'incertitude pour de nombreux investisseurs à la dernière minute. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un SPV est un "pool" juridique où plusieurs investisseurs regroupent leurs capitaux pour acheter une part d'une entreprise privée. Dans le cas de SpaceX, ce modèle est devenu anormalement complexe : en raison de la forte demande de titres, les investisseurs ont construit de nouveaux SPV sur ceux existants, créant des chaînes de quatre, voire cinq niveaux. Cela signifie que l'investisseur final est séparé de sa part réelle dans SpaceX par plusieurs structures intermédiaires.

En conséquence, il existe un risque que le nombre final d'actions soit inférieur aux attentes ou, dans certains cas, qu'il ne soit pas distribué du tout. Après l'IPO, une période de lock-up s'appliquera, limitant la vente d'actions par les initiés et les premiers investisseurs. Dans le cas de SpaceX, cette période pourrait être d'environ 4 mois. Ce n'est qu'après la levée progressive des restrictions que les gestionnaires de SPV commenceront à distribuer les titres le long de la chaîne.

Dans les structures à plusieurs niveaux, non seulement les retards augmentent, mais aussi le risque d'"érosion des parts" dû aux commissions des gestionnaires intermédiaires. De plus, le manque de transparence est un problème distinct : les participants aux SPV n'ont pas d'informations directes sur la manière dont les actifs sont répartis à chaque niveau. Cette situation augmente la probabilité d'erreurs ou de comportements malhonnêtes.

Les acteurs du marché estiment qu'une fois la période de lock-up terminée, il pourrait être révélé que certains SPV ne détiennent pas les actions annoncées ou n'ont pas été gérés de manière transparente. La situation autour de SpaceX sera un test unique non seulement pour l'entrée en bourse de l'entreprise, mais aussi pour la stabilité du modèle SPV multi-niveaux, devenu l'outil principal d'accès au marché du capital-risque privé ces dernières années.