Elon Musk écrit l'histoire : sur le point de devenir le premier trillionnaire au monde

Selon les données actualisées du Bloomberg Billionaires Index au 12 juin 2026, Elon Musk a consolidé son statut d'homme le plus riche du monde, portant sa fortune à 971 milliards de dollars. Devançant largement les autres participants de la liste, il est très proche du titre de premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Compte tenu de la dynamique de croissance actuelle, il est dit qu'il ne manque plus grand-chose à Musk pour atteindre la barre symbolique de 1 trillion de dollars. Larry Page occupe la deuxième place du classement avec 304 milliards de dollars, et Sergey Brin la troisième avec 283 milliards de dollars. Le top 5 comprend également Jeff Bezos (262 milliards) et Larry Ellison (237 milliards).

Il est à noter que presque toutes les cinq personnes les plus riches du monde sont des représentants du secteur technologique. Auparavant, avant le début des échanges boursiers, les analystes avaient prédit que la fortune de Musk dépasserait 1 trillion de dollars.

De plus, après les résultats attendus de l'introduction en bourse (IPO) de SpaceX, il est prévu que plus de 4 000 employés actuels et anciens deviennent millionnaires en dollars. Grâce au système d'incitation à long terme de l'entreprise, environ 400 employés supplémentaires pourraient détenir des paquets d'actions d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars.