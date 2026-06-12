Vivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la souris

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Vivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la souris

Vivo continue de révéler des détails sur son nouveau smartphone pliable, le Vivo X Fold 6, attendu sur le marché chinois. L'une des caractéristiques clés de l'appareil est un tout nouveau mode PC, qui va au-delà de la simple mise en miroir d'écran pour transformer le téléphone en une station de travail portable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lorsque le Vivo X Fold 6 est connecté à un grand écran, son interface adopte une apparence similaire à celle d'un bureau d'ordinateur classique. Les applications s'ouvrent dans des fenêtres séparées, offrant un grand confort aux utilisateurs travaillant avec des feuilles de calcul, des présentations PowerPoint et des documents.

Dans le même temps, le smartphone lui-même peut être utilisé comme pavé tactile (touchpad). Les utilisateurs peuvent effectuer des actions telles que cliquer, balayer et faire glisser des éléments, et peuvent également connecter une souris et un clavier externes.

Il est rapporté que le Vivo X Fold 6 est le premier smartphone au monde équipé de la puce Dimensity 9500 Super Edition. Ce processeur a été spécialement conçu pour les grands écrans pliables et les scénarios d'AI.

Vivo et MediaTek ont passé deux ans à créer cette nouvelle puce. Cette technologie augmente non seulement les performances du smartphone, mais assure également la stabilité lors de flux de travail complexes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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