Le tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoilée

Un échantillon d'ingénierie entièrement fonctionnel de la GeForce RTX 2080 Ti Super, une carte graphique jamais officiellement commercialisée par NVIDIA, est apparu sur la plateforme de vente eBay. Cet appareil rare a été immédiatement acheté par un collectionneur. Selon une analyse du circuit imprimé PG151, la carte a été conçue comme une solution intermédiaire entre le fleuron GeForce RTX 2080 Ti et la semi-professionnelle Titan RTX. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

Des sources indiquent qu'en interne chez NVIDIA, ce projet était officieusement surnommé le « tueur de Titan ». En termes de spécifications techniques, le prototype est effectivement plus proche de la Titan RTX que du modèle RTX 2080 Ti standard. Il est basé sur le processeur graphique TU102 complet avec 4608 cœurs CUDA, soit le même chiffre que la Titan RTX. À titre de comparaison, le modèle de série RTX 2080 Ti possédait 4352 cœurs CUDA.

Le sous-système mémoire est également impressionnant : la carte est équipée d'un bus 384 bits et de 12 Go de mémoire GDDR6, alors que la RTX 2080 Ti vendue dans le commerce était limitée à 11 Go de mémoire et un bus 352 bits. Les experts estiment que le projet a été annulé lors de la phase finale de développement. La raison est que les performances du nouveau modèle se rapprochaient trop de la Titan RTX à 2500 dollars, ce qui aurait pu créer une concurrence interne inutile pour l'entreprise.

En termes de design, cet accélérateur intègre des éléments de plusieurs modèles de la génération Turing. La carte graphique présente la finition brillante typique de la gamme Super, mais elle est équipée d'une plaque de dissipation thermique entièrement noire, absente des cartes de série de cette époque. Fait intéressant, bien que le boîtier porte l'inscription RTX 2080 Super, la carte et les spécifications correspondent exactement à la version Ti.

Comme la RTX 2080 Ti Super n'a jamais atteint les magasins, les pilotes NVIDIA modernes ne la reconnaissent pas automatiquement. Selon le vendeur, pour faire fonctionner la carte, il a fallu modifier manuellement les identifiants dans les fichiers INF du pilote et passer Windows 10 en mode test. Après cela, la carte a été détectée avec succès par le système et a passé tous les tests de résistance sans problème.