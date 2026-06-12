Le navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléré

·1·Technologie
Le navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléré

À partir du 27 août 2026, avec la version 152, le navigateur Microsoft Edge passera à un nouveau calendrier de mise à jour plus rapide. L'entreprise a annoncé un cycle de publication de correctifs de deux semaines pour toutes les plateformes majeures, y compris Windows, macOS, Linux et les appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce changement permettra à Microsoft de fournir plus rapidement les mises à jour de sécurité et les améliorations de la plateforme aux utilisateurs. Parallèlement, la taille et la complexité de chaque mise à jour individuelle seront considérablement réduites.

Pour les clients entreprises préférant un rythme plus lent et stable, le canal Extended Stable sera maintenu. Ses mises à jour continueront d'être publiées selon l'ancien calendrier, soit toutes les huit semaines, à chaque quatrième version stable (par exemple, les versions 152, 156, 160).

Les experts soulignent que cette accélération pourrait être liée à l'intégration active des technologies d'AI dans le navigateur. Des versions fréquentes aideront Microsoft à intégrer rapidement de nouvelles capacités d'AI dans Edge.

Le nouveau système permettra également une réaction plus rapide aux menaces de sécurité, en particulier dans un contexte où le nombre d'attaques utilisant des systèmes d'AI est en augmentation.

MicrosoftEdgeNavigateurTechnologieIntelligence Artificielle
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeLe tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeAujourd'hui, 11:56La loi américaine sur la surveillance expire pour la première foisLa loi américaine sur la surveillance expire pour la première foisAujourd'hui, 11:50Vivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la sourisVivo X Fold 6 : Se transforme en station de travail complète avec le mode PC et la prise en charge de la sourisAujourd'hui, 11:26Elon Musk écrit l'histoire : sur le point de devenir le premier trillionnaire au mondeElon Musk écrit l'histoire : sur le point de devenir le premier trillionnaire au mondeAujourd'hui, 10:53Commonwealth Fusion Systems met à jour le modèle du réacteur à fusion ARCCommonwealth Fusion Systems met à jour le modèle du réacteur à fusion ARCAujourd'hui, 10:50SanDisk présente les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TBSanDisk présente les premières cartes mémoire SDUC de 4 TB et 8 TBAujourd'hui, 10:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts