Le navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléré

À partir du 27 août 2026, avec la version 152, le navigateur Microsoft Edge passera à un nouveau calendrier de mise à jour plus rapide. L'entreprise a annoncé un cycle de publication de correctifs de deux semaines pour toutes les plateformes majeures, y compris Windows, macOS, Linux et les appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce changement permettra à Microsoft de fournir plus rapidement les mises à jour de sécurité et les améliorations de la plateforme aux utilisateurs. Parallèlement, la taille et la complexité de chaque mise à jour individuelle seront considérablement réduites.

Pour les clients entreprises préférant un rythme plus lent et stable, le canal Extended Stable sera maintenu. Ses mises à jour continueront d'être publiées selon l'ancien calendrier, soit toutes les huit semaines, à chaque quatrième version stable (par exemple, les versions 152, 156, 160).

Les experts soulignent que cette accélération pourrait être liée à l'intégration active des technologies d'AI dans le navigateur. Des versions fréquentes aideront Microsoft à intégrer rapidement de nouvelles capacités d'AI dans Edge.

Le nouveau système permettra également une réaction plus rapide aux menaces de sécurité, en particulier dans un contexte où le nombre d'attaques utilisant des systèmes d'AI est en augmentation.