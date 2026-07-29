Des milliards de personnes verront l'astéroïde Apophis à l'œil nu en 2029

Des scientifiques ont publié de nouvelles cartes d'observation concernant un phénomène spatial rare qui se produira le 13 avril 2029. Selon celles-ci, 99942 Apophis l'astéroïde passera à une distance exceptionnellement proche de la Terre en toute sécurité, et dans de bonnes conditions, près de 90 % de la population terrestre pourra l'observer à l'œil nu.

Les expertssoulignent qu'Apophis survolera la surface de la Terre le 13 avril 2029 à une distance d'environ 32 000 kilomètres C'est une distance encore plus proche que l'orbite des satellites géostationnaires. Cependant, les scientifiques notent particulièrement que cette rencontre ne représente aucun danger pour la Terre et que l'astéroïde ne entrera pas en collision avec notre planète.

Selon les cartes basées sur de nouveaux calculs, le mouvement de l'astéroïde pourra être observé par des milliards de personnes vivant en Australie, en Asie, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Amérique du Sud. Si le ciel est dégagé et dans des endroits où la pollution lumineuse est faible, Apophis apparaîtra comme un point lumineux ressemblant à une étoile se déplaçant lentement dans le ciel. L'observation durera environ sept heures.

Le diamètre d'Apophis est d'environ 340–375 mètres et il a été découvert en 2004. Les calculs initiaux avaient discuté de la probabilité de sa collision avec la Terre. Mais grâce à des observations affinées au cours des années suivantes, il a été pleinement confirmé qu'il n'y a aucun risque d'impact sur la Terre ni en 2029 ni pour le siècle à venir.