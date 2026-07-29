La startup Runlayer accuse Rippling de vol de propriété intellectuelle

Runlayer, une startup opérant dans le domaine de l'infrastructure d'intelligence artificielle, a intenté une action en justice contre Rippling, un important développeur de logiciels RH. Selon une plainte obtenue par TechCrunch, ce conflit sert de précédent important, mettant en garde contre les risques graves qui peuvent survenir lors de la collaboration avec de grandes entreprises et de la présentation de leurs propres développements. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Runlayer propose une passerelle sécurisée Model Context Protocol (MCP). Cette norme permet aux modèles et agents d'intelligence artificielle d'intégrer en toute sécurité des données et des outils externes. Cependant, l'une des principales raisons de cette affaire judiciaire a été la tentative des entreprises technologiques modernes, s'appuyant sur leur solide potentiel d'ingénierie, de créer les outils nécessaires de manière indépendante.

Processus de test et informations divulguées

La plainte indique que Rippling a testé le produit de Runlayer pendant une longue période en tant que client potentiel. Au cours de ce processus, la startup a fourni aux partenaires toutes les informations importantes, de sa feuille de route produit à son code source direct. Les parties avaient signé un accord de non-divulgation (NDA) ainsi qu'un accord de test interdisant la copie de la propriété intellectuelle.

Dans sa plainte, Runlayer souligne que les parties ont mené une collaboration technique intensive pendant près d'un an. Cependant, à la suite du non-aboutissement d'un accord sur les conditions commerciales, en particulier le prix, Runlayer a interrompu le processus de test. Par la suite, un « employé interne de Rippling » a envoyé un message au fondateur et PDG de l'entreprise, Andrew Berman, l'informant qu'un projet avait été lancé au sein de l'entreprise pour créer une copie presque conforme (1 pour 1) du produit de Runlayer.

Action en justice et position des parties

Selon les représentants de Runlayer, le produit créé par Rippling est directement basé sur leur propriété intellectuelle, ce qui constitue une appropriation de secrets commerciaux, une concurrence déloyale et une rupture de contrat. Pour cette affaire, Runlayer a décidé de recourir aux services du prestigieux cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell. Bien que cela ne garantisse pas automatiquement la victoire, cela confère du sérieux à la procédure juridique.

De leur côté, dans une déclaration à TechCrunch, les représentants de Rippling ont confirmé qu'ils lançaient également leur propre passerelle MCP, mais ont catégoriquement rejeté les accusations de vol de propriété intellectuelle. Un représentant de Rippling a qualifié les allégations de Runlayer de tentative de dissimuler des échecs commerciaux, soulignant qu'ils dominent le marché en se basant uniquement sur leurs propres données exclusives.

Cette affaire judiciaire a clairement démontré à quel point il est difficile et risqué de vendre une infrastructure d'intelligence artificielle complexe à des clients d'entreprise, en particulier à des géants technologiques. Les ventes B2B reposent souvent sur des tests approfondis de longue durée, et ce type de litige aura certainement un impact futur sur les règles et les relations contractuelles sur le marché IT.