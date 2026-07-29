Andreas Christensen prêt à regagner sa place au FC Barcelone

Le club espagnol du FC Barcelone poursuit son stage de pré-saison en Grande-Bretagne à un rythme soutenu. Pour l'occasion, l'entraîneur Hansi Flick a convoqué un groupe mêlant cadres expérimentés et 17 jeunes talents prometteurs issus de La Masia. Selon le média sportif Goal.com ,

le défenseur danois Andreas Christensen s'est distingué parmi les joueurs les plus remarquables grâce à son implication et ses performances à l'entraînement au milieu de cette période de préparation. Ayant traversé une période difficile ces 18 derniers mois, marquée par des blessures à répétition et un temps de jeu réduit, le joueur a récemment prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2028. Cet accord est perçu comme une opportunité majeure pour le défenseur central de 28 ans d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et de retrouver sa meilleure forme physique.

Un nouveau contrat et une ambition renouvelée

Le principal objectif d'Andreas Christensen n'est pas seulement de faire son retour sur les terrains, mais aussi de défendre vaillamment les couleurs du FC Barcelone dans la quête des trophées les plus prestigieux d'Europe. Le joueur lui-même ne considère pas cette étape comme une dernière chance, mais plutôt comme une belle opportunité de relancer sa carrière en justifiant l'immense confiance placée en lui par le club.

Dans une interview accordée à un média sportif, le défenseur danois a souligné que retrouver sa condition physique et bénéficier d'un temps de jeu régulier constituaient ses priorités absolues. « Je me sens bien. Les entraînements sont de plus en plus intenses, le corps le ressent, mais c'est exactement pour cela que nous sommes ici », a déclaré le défenseur.

Des objectifs communs avec Hansi Flick

Évoquant son rôle pour la saison à venir, Christensen a indiqué qu'il était sur la même longueur d'onde que l'entraîneur Hansi Flick concernant les attentes tactiques. Selon lui, le staff technique et les joueurs se concentrent principalement sur le maintien d'une condition physique optimale et sur l'objectif de disputer une saison sans blessure.

S'apprêtant à honorer la confiance placée en lui par le club, cette saison s'annonce comme un test crucial pour Andreas Christensen afin de révéler ses véritables qualités de leader au sein de l'effectif catalan.