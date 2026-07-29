Zebronics présente un nouveau projecteur intelligent à 60 dollars

Selon Ixbt.com, la société Zebronics a présenté son nouveau projecteur intelligent et abordable, baptisé PixaPlay 72 Plus. Cet appareil a attiré l'attention du public car il est proposé à seulement 60 dollars pour ceux qui souhaitent créer une ambiance de cinéma chez eux. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le nouveau projecteur possède des capacités impressionnantes et est capable de projeter une image d'une taille allant de 40 pouces jusqu'à 120 pouces (environ 304 centimètres). Cette caractéristique permet aux utilisateurs de regarder leurs films et vidéos préférés au format grand écran.

Caractéristiques techniques et qualité d'image

L'appareil est équipé d'une matrice de 1280 x 720 pixels et prend également en charge le contenu au format Full HD 1080p. La luminosité du projecteur est de 4000 lumens, ce qui garantit une vision claire et suffisante même avec la lumière ambiante de la pièce.

Afin de simplifier le processus de réglage de l'image, l'appareil intègre une fonction de correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale. De même, le boîtier est pourvu d'un mécanisme d'inclinaison allant jusqu'à 200 degrés, ce qui permet de modifier facilement la position de l'image sans installations complexes.

Logiciel et options de connectivité

Le Zebronics PixaPlay 72 Plus fonctionne sous le système d'exploitation moderne Android 12 . Son processeur quadricœur permet de lancer des applications de manière fluide directement sur l'appareil.

Les options de réseau et de connectivité sont également vastes et comprennent :

Prise en charge du Wi-Fi 6 bi-bande

Technologie Bluetooth 5.4

Diffusion d'image sans fil via Miracast et AirPlay

HDMI avec ARC, USB et sortie audio AUX

La source lumineuse, élément principal de l'appareil, a une durée de vie d'environ 30 000 heures. Le kit comprend dès l'achat une télécommande, un câble HDMI et d'autres accessoires nécessaires à la connexion.