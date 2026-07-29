Présentation d'Autonomous Key, l'appareil contre l'addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux

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Présentation d'Autonomous Key, l'appareil contre l'addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux

Un accessoire unique nommé Autonomous Key a été créé aux États-Unis pour porter le processus de détox numérique à un niveau supérieur et limiter physiquement l'addiction au smartphone. Selon ixbt.com, cet appareil permet aux utilisateurs d'établir un contrôle strict sur les réseaux sociaux et les applications de distraction. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Barrière physique et technologie NFC

Ce gadget se présente sous la forme d'une clé NFC compacte conçue pour bloquer temporairement l'accès à certains programmes, en particulier des plateformes comme TikTok ou Telegram. Contrairement aux restrictions logicielles qu'il est facile de désactiver via de simples paramètres, Autonomous Key fait office de véritable barrière physique.

Pour utiliser les applications sélectionnées, l'utilisateur doit d'abord toucher le smartphone avec la clé. Sinon, les applications restent fermées. L'appareil fonctionne sans batterie : sa puce NFC passive intégrée ne nécessite aucune alimentation et est prête à apporter une aide constante à tout moment.

Compatibilité universelle et capacités d'intelligence artificielle

Selon les fabricants, le nouvel accessoire est entièrement compatible avec les smartphones sous Android et les appareils iPhone. Grâce à une application mobile dédiée, vous définissez vous-même quelles applications sont limitées, et le système enregistre avec précision le nombre de fois que la clé a été utilisée et le temps passé sur les réseaux.

  • Contrôle strict de l'accès aux applications grâce à la clé
  • Réduction de près de moitié du temps passé sur les réseaux sociaux
  • Analyse des habitudes de l'utilisateur à l'aide de l'intelligence artificielle
  • Amélioration de la qualité du sommeil et maîtrise des actions impulsives
Les algorithmes d'intelligence artificielle intégrés au système analysent le comportement de l'utilisateur et fournissent des recommandations pratiques pour réduire progressivement l'addiction. Il est souligné que cette approche aide à réduire de près de moitié le temps passé sur les réseaux sociaux.

Selon les experts, de tels appareils jouent un rôle important pour améliorer la qualité du sommeil et contrôler la dépendance impulsive de l'utilisateur envers son smartphone. Actuellement, Autonomous Key est commercialisé sur le marché américain au prix de seulement 9 dollars.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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