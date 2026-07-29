La Chine teste avec succès un nouveau système d'énergie de 400 volts dans l'espace

La Chine a achevé avec succès les tests orbitaux du tout premier système d'alimentation électrique de 400 volts au monde conçu pour les engins spatiaux. Cette technologie devrait servir de base énergétique fondamentale pour les futures expéditions à grande échelle visant à coloniser la Lune et Mars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le complexe de test a été développé par l'Académie chinoise de technologie spatiale (CAST) et mis en orbite via le vaisseau cargo Tianzhou-10. Le système a passé deux séries de tests réussis dans l'espace et tous les indicateurs ont pleinement répondu aux exigences de calcul.

Le nouveau développement constitue un complexe complet comprenant des générateurs d'énergie et des batteries, ainsi que sa gestion, sa distribution et sa transmission. Les spécialistes ont pris le contrôle total de cette chaîne technologique et ont réussi à éliminer la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères.

Avantages de la haute tension

Comme l'explique Pan Zhihao, expert dans le domaine de la technologie spatiale, le passage des bus d'alimentation traditionnels de 28V et 100V au système de 400V offre un certain nombre d'avantages importants. À son tour, cela réduit considérablement l'intensité du courant électrique, diminuant le poids des câbles et les pertes d'énergie.

De plus, l'utilisation de composants à base de carbure de silicium (SiC) augmente l'efficacité de la conversion d'énergie. En conséquence, l'ensemble du système devient plus compact et plus léger, libérant de l'espace supplémentaire pour la charge utile et fournissant une alimentation stable aux équipements de classe mégawatt.

Futurs programmes lunaires et martiens

Cette architecture haute tension servira à l'avenir de plate-forme de support pour les plus grands projets spatiaux. Le système est conçu pour alimenter des moteurs électriques, des vaisseaux lunaires habités, des modules d'atterrissage et des rovers, ainsi que l'infrastructure de la future station lunaire.

Les experts soulignent que les tests de cette technologie ont éliminé l'une des principales limitations dans la construction de systèmes énergétiques puissants dans l'espace lointain. Cela crée une base solide pour les futures expéditions spatiales lointaines.