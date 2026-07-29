HMD fait revivre la marque légendaire Asha avec un nouveau smartphone abordable

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HMD fait revivre la marque légendaire Asha avec un nouveau smartphone abordable

La société HMD a officiellement présenté sur le marché philippin un "smartphone allégé" unique en son genre, le modèle HMD Asha 305. Selon ixbt.com, cet appareil a été conçu comme une solution intermédiaire entre les téléphones à touches classiques et les appareils Android à part entière, pour un prix de seulement 65 dollars américains. C'est ce qu'annonce Ixbt.com rapporte .

Le nouveau modèle s'adresse aux utilisateurs qui apprécient les technologies simples et fiables. Le retour de la gamme Asha, devenue populaire il y a près de dix ans sous la marque Nokia, est perçu comme une étape visant à renforcer la position de l'entreprise sur le segment d'entrée de gamme.

Spécifications techniques et fonctionnalités

Le smartphone présenté est équipé d'un écran de 5 pouces d'une résolution de 480 × 854 pixels. Les performances de l'appareil sont assurées par un processeur Unisoc T137, amplement suffisant pour les tâches quotidiennes de base. La partie matérielle est dotée de 2 GB de RAM et de 16 GB de stockage interne.

Pour la prise de vue, une caméra principale de 2 mégapixels est prévue. De plus, répondant aux exigences des utilisateurs modernes, l'appareil est équipé d'un modem LTE, du Wi-Fi, du GPS, de la connectivité sans fil Bluetooth 4.2, d'une prise jack 3,5 mm pour écouteurs et d'un port USB-C.

Logiciel et batterie

Le modèle HMD Asha 305 fonctionne sous le système d'exploitation Pulse OS, basé sur Android AOSP. Côté fonctionnalités logicielles, les utilisateurs ont accès à plus de 100 applications, incluant des versions allégées spéciales d'applications populaires telles que TikTok et YouTube.

L'un des principaux avantages de l'appareil est sa batterie amovible d'une capacité de 2500 mAh. Le fabricant affirme que l'accumulateur peut assurer jusqu'à 32 heures d'autonomie en mode veille, ce qui offre un confort d'utilisation supplémentaire.

Actuellement, le nouveau HMD Asha 305 est commercialisé aux Philippines au prix de 3990 pesos philippins (environ 65 dollars). Selon le fabricant, ce smartphone économique devrait également être lancé sur d'autres marchés internationaux dans les semaines à venir.

HMDAsha 305SmartphoneAndroidTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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