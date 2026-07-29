La startup de cybersécurité Spur lève 200 millions de dollars d'investissement

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La startup de cybersécurité Spur lève 200 millions de dollars d'investissement

Spur Intelligence, une startup de cybersécurité basée en Floride, aux États-Unis, a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Insight Partners. Ce financement intervient à une époque où l'activité des bots dans l'espace numérique a connu une forte hausse, dépassant le trafic humain en volume sur Internet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

ixbt.com selon les informations de, fondée en 2017, la société Spur avait développé une technologie de détection des bots cinq ans avant le lancement public de ChatGPT. La technologie de la startup aide les entreprises à différencier les utilisateurs légitimes du trafic de bots se cachant de manière sophistiquée, ainsi qu'à identifier de faux utilisateurs et menaces.

Les angles morts de la cybersécurité

Thomas Krann, représentant d'Insight Partners, a souligné qu'aujourd'hui, les réseaux VPN criminels complexes, les serveurs proxy résidentiels et les infrastructures d'anonymisation se développent rapidement. Par conséquent, un problème grave surgit dans les activités des organisations : elles voient l'activité, mais ne peuvent pas identifier l'infrastructure réelle qui se cache derrière.

La détection du trafic malveillant a toujours été un défi pour les équipes de sécurité d'entreprise. Cependant, selon les experts, l'échelle des attaques auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui diffère radicalement des précédentes et il est de plus en plus difficile de les éliminer.

La domination des bots sur Internet

Selon le dernier rapport de Cloudflare, au milieu de l'année 2026, l'activité des bots sur Internet a dépassé celle des humains. C'est la première fois que cette situation est observée dans toute l'histoire d'Internet.

Matthew Prince, fondateur et CEO de Cloudflare, a noté sur sa page du réseau social X que le trafic agentique croît très rapidement. Selon lui, cette situation devait initialement se produire fin 2027 ou début 2028, mais les processus se déroulent encore plus vite que prévu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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