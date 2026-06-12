NVIDIA commence à accepter les commandes de Chine pour ses nouveaux processeurs Vera

·23·Technologie
NVIDIA commence à accepter les commandes de Chine pour ses nouveaux processeurs Vera

NVIDIA a annoncé que ses nouveaux processeurs Vera, destinés aux centres de données d'IA, seront prêts pour les clients chinois dès le mois d'août. Selon Reuters, l'entreprise a déjà commencé à accepter des commandes pour ces puces. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En octobre dernier, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, avait déclaré que la part de marché de l'entreprise en Chine était tombée à près de zéro en raison des restrictions à l'exportation américaines et de la volonté de Pékin d'atteindre l'indépendance technologique. Cependant, les nouvelles puces Vera devraient changer la donne.

Des sources indiquent que les clients chinois manifestent un grand intérêt pour le premier processeur Vera indépendant, conçu par NVIDIA spécifiquement pour les systèmes d'IA effectuant des tâches de manière autonome. La puce est désormais entrée en phase de production à grande échelle.

Le processeur Vera est conçu pour les processus de calcul effectués par des agents d'IA. Selon NVIDIA, il fonctionne 1,8 fois plus vite que les processeurs similaires de la concurrence, offrant un avantage majeur dans le traitement d'algorithmes complexes.

En présentant le projet Vera, Jensen Huang a exprimé l'espoir qu'il devienne la prochaine activité multimilliardaire de l'entreprise. Il prédit même que les processeurs Vera deviendront plus populaires que les célèbres processeurs graphiques GeForce de la société.

NVIDIAVeraIAProcesseurChine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX lève 2,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs japonaisSpaceX lève 2,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs japonaisAujourd'hui, 14:56IPO de SpaceX : Tous les détails sur la plus grande introduction en bourse de l'histoireIPO de SpaceX : Tous les détails sur la plus grande introduction en bourse de l'histoireAujourd'hui, 14:29Le nombre d'appareils HarmonyOS dans l'écosystème Huawei dépasse 1,3 milliardLe nombre d'appareils HarmonyOS dans l'écosystème Huawei dépasse 1,3 milliardAujourd'hui, 13:52Le navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléréLe navigateur Microsoft Edge passe à un système de mise à jour accéléréAujourd'hui, 12:57Le tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeLe tueur de Titan en direct : la GeForce RTX 2080 Ti Super dévoiléeAujourd'hui, 11:56La loi américaine sur la surveillance expire pour la première foisLa loi américaine sur la surveillance expire pour la première foisAujourd'hui, 11:50
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts