NVIDIA commence à accepter les commandes de Chine pour ses nouveaux processeurs Vera

NVIDIA a annoncé que ses nouveaux processeurs Vera, destinés aux centres de données d'IA, seront prêts pour les clients chinois dès le mois d'août. Selon Reuters, l'entreprise a déjà commencé à accepter des commandes pour ces puces. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En octobre dernier, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, avait déclaré que la part de marché de l'entreprise en Chine était tombée à près de zéro en raison des restrictions à l'exportation américaines et de la volonté de Pékin d'atteindre l'indépendance technologique. Cependant, les nouvelles puces Vera devraient changer la donne.

Des sources indiquent que les clients chinois manifestent un grand intérêt pour le premier processeur Vera indépendant, conçu par NVIDIA spécifiquement pour les systèmes d'IA effectuant des tâches de manière autonome. La puce est désormais entrée en phase de production à grande échelle.

Le processeur Vera est conçu pour les processus de calcul effectués par des agents d'IA. Selon NVIDIA, il fonctionne 1,8 fois plus vite que les processeurs similaires de la concurrence, offrant un avantage majeur dans le traitement d'algorithmes complexes.

En présentant le projet Vera, Jensen Huang a exprimé l'espoir qu'il devienne la prochaine activité multimilliardaire de l'entreprise. Il prédit même que les processeurs Vera deviendront plus populaires que les célèbres processeurs graphiques GeForce de la société.