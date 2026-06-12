Asus ROG Equalizer : Le câble censé empêcher la fonte a fondu lui-même

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Asus ROG Equalizer : Le câble censé empêcher la fonte a fondu lui-même

Le premier cas de fonte d'un câble Asus ROG Equalizer, conçu spécifiquement pour protéger les utilisateurs et leurs cartes graphiques contre les incidents, a été rapporté. Les photos publiées sur le forum Chiphell montrent une fonte importante des pièces en plastique autour de plusieurs broches de connecteur. Les dommages les plus graves ont été observés sur l'une des broches d'alimentation, où le plastique s'est presque entièrement liquéfié. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

La configuration exacte du système et la carte graphique utilisée dans cet incident restent inconnues. Cependant, la plupart des cas similaires concernaient auparavant les propriétaires de NVIDIA GeForce RTX 4090. Asus a introduit le modèle ROG Equalizer il y a quelques mois comme une version améliorée du câble standard 12V-2x6.

Le fabricant affirmait que ce câble répartissait la charge plus uniformément entre les broches, réduisait les températures et offrait une conductivité supérieure aux solutions standard. Cependant, les tests effectués par le célèbre overclocker et blogueur tech Der8auer ont révélé des défauts dans la conception du ROG Equalizer.

Dans ses recherches, Der8auer a découvert des écarts importants dans la répartition de la charge entre les broches individuelles du câble. Dans certains cas, la différence atteignait jusqu'à 4 Ampères, provoquant une surchauffe de certaines lignes électriques. Il pense que cela pourrait être causé par le pont conducteur spécial intégré dans le support de câble caractéristique de la marque ASUS.

Cette conception augmente la résistance électrique et empêche une répartition uniforme de la charge. Jusqu'à présent, Asus n'a pas officiellement commenté les photos publiées. Il convient de noter que le prix du câble ROG Equalizer est d'environ 50 dollars, ce qui est nettement plus cher que les câbles d'alimentation standard.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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