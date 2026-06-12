SpaceX lance avec succès la fusée Falcon 9 pour la 27e fois

·18·Technologie
SpaceX lance avec succès la fusée Falcon 9 pour la 27e fois

Le 12 juin, SpaceX a lancé avec succès une fusée Falcon 9 transportant le dernier lot de satellites Starlink dans l'espace. Le décollage a eu lieu depuis le complexe SLC-40 à Cap Canaveral, en Floride. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Dans le cadre de la mission Starlink 10-54, 29 satellites ont été mis en orbite terrestre. Toutes les étapes du vol se sont déroulées conformément au plan prévu. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour SpaceX dans l'expansion de son réseau internet mondial.

Ce vol marquait la 27e mission pour le premier étage numéro B1080. Une fois sa mission principale accomplie, l'étage de la fusée est revenu sur Terre et a atterri avec succès sur la plateforme autonome A Shortfall of Gravitas (ASOG) dans l'océan Atlantique.

Ce vol réussi intervient avant un événement historique pour SpaceX : son introduction en bourse (IPO). Ce processus financier devrait accroître considérablement la fortune d'Elon Musk et ouvrir la voie à ce qu'il devienne le premier trillionnaire au monde.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Mistral AI pourrait lever de nouveaux investissements avec une valorisation de 20 milliards d'eurosMistral AI pourrait lever de nouveaux investissements avec une valorisation de 20 milliards d'eurosAujourd'hui, 18:00Perquisition dans les bureaux de SamsungPerquisition dans les bureaux de SamsungAujourd'hui, 18:00Kioxia dépasse brièvement Toyota et devient le leader au JaponKioxia dépasse brièvement Toyota et devient le leader au JaponAujourd'hui, 17:52Trafic record sur la plateforme Robinhood après les débuts boursiers de SpaceXTrafic record sur la plateforme Robinhood après les débuts boursiers de SpaceXAujourd'hui, 17:22Internet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancésInternet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancésAujourd'hui, 17:22Google poursuit un groupe de cybercriminels chinois accusé de fraudeGoogle poursuit un groupe de cybercriminels chinois accusé de fraudeAujourd'hui, 17:20
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts