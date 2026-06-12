Le 12 juin, SpaceX a lancé avec succès une fusée Falcon 9 transportant le dernier lot de satellites Starlink dans l'espace. Le décollage a eu lieu depuis le complexe SLC-40 à Cap Canaveral, en Floride. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Dans le cadre de la mission Starlink 10-54, 29 satellites ont été mis en orbite terrestre. Toutes les étapes du vol se sont déroulées conformément au plan prévu. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour SpaceX dans l'expansion de son réseau internet mondial.

Ce vol marquait la 27e mission pour le premier étage numéro B1080. Une fois sa mission principale accomplie, l'étage de la fusée est revenu sur Terre et a atterri avec succès sur la plateforme autonome A Shortfall of Gravitas (ASOG) dans l'océan Atlantique.

Ce vol réussi intervient avant un événement historique pour SpaceX : son introduction en bourse (IPO). Ce processus financier devrait accroître considérablement la fortune d'Elon Musk et ouvrir la voie à ce qu'il devienne le premier trillionnaire au monde.