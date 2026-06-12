Internet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancés

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Internet haut débit en Russie : 16 satellites supplémentaires lancés

La constellation de satellites Internet de la Russie a été complétée par 16 nouveaux appareils. C'est ce qu'a annoncé la direction du pays. Bien que le nom exact du projet n'ait pas été divulgué, il s'agit très probablement du système Rassvet. Le premier lot de 16 appareils de ce système avait été mis en orbite en mars de cette année. Selon Ixbt.com rapporte.

À l'heure actuelle, l'expansion de la constellation de satellites reste une priorité. Selon les données officielles, le nombre actuel d'appareils est tout à fait insuffisant pour assurer une connectivité de qualité dans tout le pays. Par conséquent, l'accent est mis sur l'augmentation du nombre de satellites dans l'espace.

Selon le plan, il devrait y avoir plus de 30 satellites du système Rassvet en orbite. La semaine dernière, des rapports indiquaient que l'un des appareils du premier groupe avait brûlé dans l'atmosphère. Si aucun incident ne survient avec le deuxième groupe, le système sera composé de 31 satellites au total.

Ce projet fait partie d'une stratégie visant à introduire l'Internet gigabit haut débit sur le territoire russe. À l'avenir, un tel réseau de satellites devrait assurer une connexion stable même dans les régions reculées.

RussieInternetSatelliteTechnologieRassvet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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