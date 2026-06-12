Perquisition dans les bureaux de Samsung

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Perquisition dans les bureaux de Samsung

Le bureau du procureur sud-coréen a mené une perquisition dans les divisions de Samsung Electronics dans le cadre d'une enquête sur des délits d'initiés liés à l'acquisition de la société de robotique Rainbow Robotics. Les enquêteurs du bureau du procureur du district sud de Séoul ont saisi des documents et d'autres matériels susceptibles d'être liés à la transaction. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Samsung a finalisé l'acquisition de Rainbow Robotics en 2025, mais les autorités chargées de l'application de la loi enquêtent désormais pour savoir si des informations sur l'achat à venir ont été utilisées pour réaliser des profits illégaux sur le marché boursier. Selon la thèse de l'enquête, certains employés de Rainbow Robotics auraient pu être au courant des plans de Samsung à l'avance.

Les transactions suspectes auraient eu lieu entre 2022 et 2024, avant que l'acquisition ne soit officiellement annoncée. L'affaire implique 16 personnes, dont le PDG et le directeur financier de Rainbow Robotics. Le montant des profits obtenus illégalement pourrait atteindre entre 3 et 4 milliards de wons (environ 1,9 à 2,6 millions de dollars).

Rainbow Robotics est l'un des plus grands acteurs du marché sud-coréen de la robotique. L'entreprise développe des robots industriels et de service, des plateformes humanoïdes, des robots baristas ainsi que des robots quadrupèdes utilisés dans le secteur de la défense. Jusqu'à présent, Samsung Electronics n'a pas fait de commentaire officiel concernant l'enquête.

SamsungRainbow RoboticsCorée du SudTechnologieEnquête
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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