Ubtech présente les premiers robots émotionnels hyperréalistes au monde

Ubtech, fabricant de robots anthropomorphes grand public, a annoncé l'ouverture des précommandes pour les premiers robots humanoïdes hyperréalistes à taille réelle au monde. Ce produit innovant sera décliné en versions masculine et féminine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En termes de spécifications techniques, le robot féminin mesure 168 cm, tandis que la version masculine mesure 183 cm. Les deux modèles disposent de 88 degrés de liberté et sont principalement conçus pour l'interaction émotionnelle avec les humains. Bien que d'autres détails techniques n'aient pas encore été divulgués, il a été annoncé que les ventes débuteraient le 30 juin.

Parallèlement, un autre géant technologique chinois, Origin Technology, a dévoilé son robot nommé Origin F1. Selon les données officielles, le modèle F1 possède plus de 200 points de contrôle pour les micro-expressions faciales et est équipé d'un modèle d'émotions spécialisé.

Ce système permet au robot de générer automatiquement un retour émotionnel. En d'autres termes, le robot ne se contente pas de parler, il tente également de se comporter comme un « humain doté de vraies émotions » et d'imiter les sentiments humains. Ces avancées devraient marquer une nouvelle ère dans le domaine de l'IA et de la robotique.