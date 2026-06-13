La présidente de SpaceX évoque une possible fusion avec Tesla

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La présidente de SpaceX évoque une possible fusion avec Tesla

Alors que la communauté mondiale se concentre sur l'IPO historique de SpaceX et son dirigeant Elon Musk, les rumeurs concernant une fusion potentielle avec une autre grande entreprise de l'empire du milliardaire, Tesla, se sont intensifiées. Tesla, actuellement valorisée à 1,26 billion de dollars, est présentée par Musk comme une entreprise d'IA et de robotique, bien que ses revenus principaux proviennent de la vente de véhicules électriques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La présidente et directrice des opérations de SpaceX, Gwynne Shotwell, a partagé un point de vue intéressant sur cet accord potentiel lors d'une interview avec CNBC. Selon elle, une fusion entre les deux entreprises "pourrait rendre la vie d'Elon un peu plus facile". Cette déclaration est interprétée par de nombreux analystes comme une nouvelle étape de la coopération stratégique entre SpaceX et Tesla.

Il existe des preuves que SpaceX se prépare déjà à un tel accord majeur. Avant ses débuts en bourse, l'entreprise a ajouté de nouvelles clauses à la section des facteurs de risque de son document d'enregistrement S-1. Il avertit qu'"un nombre important d'actions pourrait être émis dans le cadre de transactions futures". Un avertissement aussi sérieux n'est généralement pas destiné aux petites transactions, mais aux fusions avec des géants comme Tesla.

Elon Musk n'est pas étranger à la consolidation de divers actifs dans son portefeuille. Plus tôt cette année, SpaceX a acquis son entreprise d'IA xAI. À son tour, xAI a intégré le réseau social X appartenant à Musk via un échange d'actions complet. Dans cette perspective, une fusion entre Tesla et SpaceX pourrait être une étape logique dans la voie de Musk vers la création d'un écosystème technologique unifié.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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