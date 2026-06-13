L'introduction en bourse de SpaceX devrait marquer le début d'un « second âge spatial »

L'introduction en bourse (IPO) potentielle de SpaceX est considérée par les investisseurs et les fonds de capital-risque comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Les acteurs du marché estiment que cet événement ne changera pas seulement le statut de l'entreprise, mais réinitialisera également la dynamique de toute l'industrie spatiale, qui dépend actuellement fortement des capitaux privés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un certain nombre d'investisseurs en capital-risque comparent cette future IPO à celle de Netscape dans les années 1990. À l'époque, cet événement avait complètement changé la perception de l'industrie de l'internet et avait attiré un flux massif d'investissements dans le secteur. Selon cette analogie, l'introduction de SpaceX servira à consolider l'espace en tant que classe d'actifs d'investissement indépendante.

Selon les investisseurs interrogés par Payload, l'émergence d'une valorisation boursière pour SpaceX « débloquera » les capitaux des fonds de capital-risque qui étaient longtemps restés immobilisés dans l'attente de liquidités de la société privée. Une partie de ces fonds pourrait être redirigée vers de nouvelles startups spatiales, des développeurs de systèmes de fusées et des services satellitaires.

De plus, l'IPO devrait déclencher une nouvelle vague de fondateurs : une fois que les employés de SpaceX auront monétisé leurs parts, ils auront la possibilité de créer leurs propres entreprises. De nombreux experts considèrent qu'il s'agit de l'événement le plus important dans le secteur des technologies industrielles, car l'expérience et le capital des ingénieurs de SpaceX contribueront à créer un nouvel écosystème.

Parallèlement, certains craignent que la domination de SpaceX dans des domaines tels que les lancements de fusées et les communications par satellite ne rende le financement plus difficile pour ses concurrents directs. Cependant, la croissance du budget de défense américain pour les programmes spatiaux et l'augmentation des commandes publiques créent une demande stable pour l'ensemble du secteur.