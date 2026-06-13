Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9

Un propriétaire de Google Pixel 9, connu sous le pseudo Gold_Blacksmith_7678 sur Reddit, a signalé un problème inattendu après l'installation de la dernière mise à jour de sécurité. Selon l'utilisateur, une ligne verte caractéristique est apparue sur tout l'écran après la mise à jour du logiciel. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Ce type de défaut n'est pas inconnu des utilisateurs de smartphones Google Pixel, mais cette fois-ci, la réaction de l'entreprise a surpris beaucoup de monde. Le support Google a invoqué l'expiration de la garantie pour proposer à l'utilisateur une réparation payante de 400 dollars ou une remise de 20 % sur l'achat d'un nouvel appareil.

Le propriétaire du smartphone a fermement contesté cette décision. Il a souligné que le Google Pixel 9 n'avait subi aucun dommage mécanique, n'était pas tombé et n'avait pas été exposé à l'eau. Il a tenté de prouver que le problème était survenu immédiatement après la mise à jour du système.

Après plusieurs réclamations et une large discussion sur les réseaux sociaux, Google a été contraint de changer de position. L'entreprise a réexaminé la situation et a accepté de remplacer l'appareil gratuitement dans le cadre d'un "programme de support exceptionnel".