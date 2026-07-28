Le chef de la NASA déclare qu'il est impossible de retourner sur la Lune sans SpaceX et Elon Musk

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Le chef de la NASA déclare qu'il est impossible de retourner sur la Lune sans SpaceX et Elon Musk

Dans une interview accordée au podcast Moonshots, le chef de l'administration de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré que le programme américain de retour sur la Lune est directement lié à SpaceX et qu'il est impossible d'accomplir cette tâche sans sa participation. Selon lui, le potentiel d'ingénierie et les capacités financières de l'équipe d'Elon Musk jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre réussie des projets spatiaux les plus complexes, rapporte Ixbt.com. rapporte .

Actuellement, dans le cadre du programme Artemis réalisé en coopération entre la NASA et SpaceX, il est prévu de ramener des astronautes américains à la surface du satellite naturel de la Terre. La version lunaire du vaisseau spatial Starship, spécialement développée pour cette tâche grandiose, est créée précisément par les ingénieurs de SpaceX, et cette technologie est la clé principale du succès.

Centres de données orbitaux et perspectives d'avenir

Au cours de l'entretien, Jared Isaacman a également abordé l'idée des centres de données orbitaux promue par SpaceX. Il a souligné que si la direction de l'entreprise consacre d'importantes ressources à cette direction, cette initiative a de sérieux espoirs et une forte probabilité de succès.

Selon le chef de l'agence spatiale, SpaceX a prouvé en pratique au cours de ses activités précédentes qu'elle pouvait résoudre les tâches d'ingénierie les plus complexes dans les plus brefs délais. La solide base financière de l'entreprise et son équipe de spécialistes de premier plan dans le domaine lui permettent d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement que les autres.

Leadership dans l'industrie spatiale et essais du Starship

Isaacman a salué le rôle d'Elon Musk dans l'ingénierie moderne et l'entrepreneuriat, le qualifiant de l'une des plus grandes figures d'une nouvelle ère. Il a ajouté que la combinaison de la stabilité financière et d'un haut potentiel d'ingénierie en un seul endroit est un facteur important pour assurer la suprématie de l'Amérique dans l'espace.

Selon ixbt.com, dans le contexte de ces déclarations, SpaceX a présenté quatre nouvelles photos obtenues lors du 13e vol d'essai de son vaisseau spatial Starship (Ship 40). Ces tests servent de prochaine étape importante pour assurer la sécurité et la préparation technique des futures missions lunaires.

NASASpaceXStarshipElon MuskProgramme Spatial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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