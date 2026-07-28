Recursive Superintelligence signe un contrat de 410 millions de dollars avec Amazon

La société d'intelligence artificielle Recursive Superintelligence a signé un contrat pluriannuel majeur de 410 millions de dollars avec Amazon Web Services (AWS) pour la fourniture de puissances de calcul. Pour cette startup, sortie de l'ombre en mai de cette année après avoir levé 650 million de dollars, cette étape est cruciale pour étendre ses systèmes ouverts auto-améliorants, rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, la direction de l'entreprise a souligné que ces fonds représentent pour l'instant la majeure partie de leurs premiers succès financiers, mais que de tels accords se multiplieront à l'avenir. Cet accord signé devrait être l'un des plus petits parmi ceux conclus dans les années à venir. L'entreprise préfère canaliser ses ressources directement vers la puissance de calcul plutôt que d'augmenter traditionnellement le nombre d'employés.

Systèmes et infrastructure en développement indépendant

Recursive cherche à automatiser son processus de développement de produits. Selon les représentants de l'entreprise, le nombre d'agents AI est plus important pour eux que le nombre d'employés traditionnels. Il est à noter qu'aucun investissement financier n'a été réalisé par Amazon dans le cadre de ce partenariat, mais AWS est prêt à mobiliser des ressources importantes pour répondre aux besoins spécifiques de cette startup.

Selon Jason Bennet, vice-président d'AWS pour les startups et le capital-risque, une partie importante de cet accord consiste à co-développer une infrastructure spécialement conçue pour ce type d'entreprise. Cela pourrait à l'avenir attirer d'autres entreprises d'IA de premier plan.

Auto-amélioration de l'IA et nouveaux produits

La technologie d'auto-amélioration de Recursive est depuis longtemps discutée comme un domaine susceptible de provoquer une explosion du progrès sans intervention humaine. Cependant, Recursive prévoit d'utiliser ces opportunités pour créer des produits pratiques.

La direction de l'entreprise a déclaré qu'il ne faudra pas attendre de longs mois ou années pour les premiers produits pratiques et utiles. Dès l'automne de cette année, il est prévu de présenter les premiers développements réels que les utilisateurs pourront tester.