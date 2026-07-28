Bradley Barcola s'est mis d'accord sur les conditions d'un contrat avec Liverpool

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Bradley Barcola s'est mis d'accord sur les conditions d'un contrat avec Liverpool

L'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, est sur le point de poursuivre sa carrière en Premier League. Selon Goal.com et L'Équipe, l'attaquant français de 23 ans est parvenu à un accord sur les termes d'un contrat personnel avec le géant de la Mersey. Cependant, pour que le transfert soit officialisé, les deux clubs doivent encore trouver un terrain d'entente. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il a été révélé que l'attaquant a clairement fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat actuel avec le club parisien. Son bail avec le PSG courait jusqu'à l'été 2028. Le joueur français s'est montré mécontent d'avoir été principalement relégué sur le banc lors des matches importants ces derniers mois dans la capitale, exprimant sa volonté de relever de nouveaux défis.

Négociations avec Andoni Iraola et perspectives à Anfield

Le joueur a eu des discussions positives avec le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, ainsi qu'avec la direction du club. Les parties ont discuté des plans de collaboration future, et Barcola souhaite précisément s'imposer comme un titulaire indiscutable à Anfield. Il ambitionne d'évoluer dans le championnat anglais comme la prochaine étape majeure de sa carrière.

Néanmoins, les négociations de transfert se trouvent à un stade très délicat. Pour l'instant, les deux géants européens ne sont pas parvenus à un accord sur la valorisation du joueur. Le PSG n'est pas opposé au départ de son leader, mais le club français réclame au moins plus de 120 millions d'euros pour ce transfert.

Question financière et négociations à venir

Actuellement, les premiers pourparlers se poursuivent entre les dirigeants de Liverpool et du club parisien. Malgré un écart financier important entre les clubs, la ferme volonté du joueur de rejoindre le club anglais offre à l'équipe de la Mersey un certain avantage dans les négociations.

Si les clubs ne parviennent pas à un compromis, la direction de Liverpool pourrait également être contrainte de se retirer de la table des négociations. Les discussions entre les parties devraient se poursuivre dans les prochains jours et apporter plus de clarté sur le sort du transfert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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