Une erreur médicale coûte 17 millions de dollars à une femme

Une erreur médicale aux États-Unis, dans le Maine, où la vessie saine d'une femme a été retirée lors d'une intervention chirurgicale, a donné lieu à un procès. En conséquence, le tribunal a ordonné le versement d'une indemnisation totale de 17 millions de dollars en faveur de la victime et de sa famille. C'est ce qu'a rapporté Complex .

Il a été indiqué qu'un jury de neuf personnes de la Cour supérieure du comté de Kennebec a jugé à l'unanimité Northern Light Inland Hospital ainsi que sa société mère Northern Light Healthcoupables. Selon la décision du tribunal, la victime, Mme Mitchell, recevra 15,75 millions de dollars, et son mari, Joshua Mitchell, 1,25 million de dollars supplémentaires pour préjudice moral. Ainsi, l'indemnisation totale versée à la famille a atteint 17 millions de dollars. Les avocats soulignent qu'il s'agit de la plus grande indemnisation pour faute médicale dans le comté de Kennebec.

Selon les données, l'incident s'est produit le 1er mars 2023. Une femme de 43 ans s'est rendue à l'hôpital pour se faire retirer par laparoscopie une tumeur bénigne de l'ovaire gauche. Cependant, pendant l'opération, le chirurgien, le Dr Daniel Gagnon, a excisé la vessie entièrement saine de la patiente au lieu de la tumeur. Plus tard, un examen anatomopathologique a confirmé que l'organe retiré était bien la vessie.

Cette terrible erreur n'a été découverte que lorsque la femme est retournée à l'hôpital en se plaignant de fortes douleurs post-opératoires, de gonflements abdominaux et d'incapacité à uriner. Les médecins ont constaté qu'il ne restait pas assez de tissu sain pour reconstruire la vessie.

Par la suite, la patiente a dû vivre pendant plus de huit mois avec des cathéters de néfrostomie spéciaux reliés à ses reins. Durant cette période, elle a souffert à plusieurs reprises d'infections urinaires et rénales.

En octobre 2023, lors d'une opération complexe à Boston, des chirurgiens ont réussi à façonner une nouvelle vessie à partir de tissus intestinaux de la patiente. Malgré cela, elle doit encore s'auto-sonder plusieurs fois par jour et rester sous surveillance médicale constante.

L'indemnisation fixée par le tribunal est destinée à couvrir les frais médicaux passés et futurs, les souffrances physiques et morales, la baisse de la qualité de vie ainsi que les préjudices liés à un handicap à vie. Cette affaire a démontré une fois de plus à quel point les conséquences des erreurs médicales peuvent être graves aux États-Unis.