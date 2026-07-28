Alessandro Orsini, professeur italien de sociologie, a vivement critiqué avec ironie le climat politique et les décisions du pays après l'annulation de la nomination d'Andrea Pirlo au poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. Il a « suggéré » de nommer les chefs de la défense et du renseignement ukrainiens à la tête de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Zamin.uz présente les détails de ce scandale inattendu dans le football italien, des démissions de cadres et de la pique sensationnelle du professeur Orsini.

1. « Ils pourraient commettre des meurtres sur le terrain » : L'appel ironique du professeur

Après l'annulation de la nomination du joueur et entraîneur de légende Andrea Pirlo comme sélectionneur de l'Italie, Alessandro Orsini, professeur à l'Université LUISS, a publié un message acerbe sur le réseau social X (anciennement Twitter).

La candidature de Pirlo avait été écartée en raison d'un scandale lié à ses relations commerciales avec l'entreprise de paris russe Fonbet.

Extrait de la publication d'Alessandro Orsini sur les réseaux sociaux : « Après l'éviction de Pirlo, il ne reste que deux noms pour le poste de sélectionneur de l'Italie : Syrsky, l'ancien chef de l'armée ukrainienne récemment limogé, ou Budanov, le chef des services secrets ukrainiens. Le seul problème est qu'ils risquent de commettre des meurtres sur le terrain. Quant à la Première ministre Giorgia Meloni, elle réfléchit à ses prochaines étapes pour ridiculiser les Italiens. »

Faits clés concernant le scandale de la sélection italienne et la pique du professeur

Aspect / Mezzon Détails Au cœur du scandale Le poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie Candidature annulée Andrea Pirlo (en raison d'un contrat avec une société de paris russe) Départs Le directeur technique Paolo Maldini a quitté l'équipe nationale Position du ministre des Sports Andrea Abodi a déclaré que Pirlo devait « remettre sa conscience en ordre » Auteur de la critique Alessandro Orsini, professeur de sociologie à la LUISS

2. Les départs d'Andrea Pirlo et de Paolo Maldini : Pressions politiques dans le football italien

Pour rappel, à l'origine Andrea Pirlo devait prendre les rênes de la sélection italienne. Cependant, suite à la révélation de sa collaboration avec la société de paris russe Fonbet, et face aux protestations du public et des politiciens, sa nomination a été annulée.

À la suite de cette polémique, une autre légende du football italien — le directeur technique de l'équipe nationale Paolo Maldini — a également quitté ses fonctions. Plus tard, dans une déclaration aux médias, le ministre des Sports italien Andrea Abodi a souligné que Pirlo « devait d'abord mettre sa conscience en ordre ».

Ces controverses autour du football italien et la politisation du sport suscitent des discussions passionnées parmi les supporters.

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