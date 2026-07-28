VK a présenté un nouvel algorithme prenant en compte les préférences futures

Les chercheurs en intelligence artificielle de VK Research ont développé une nouvelle approche qui élargit les capacités des systèmes de recommandation classiques. Selon IXBT.com, cet algorithme est capable d'évaluer non seulement les intérêts actuels de l'utilisateur, mais aussi la manière dont les recommandations influenceront ses préférences futures. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Aujourd'hui, bien que les modèles de réseaux de neurones occupent une place centrale dans la plupart des services numériques, les algorithmes de recommandation classiques n'ont pas perdu de leur importance dans les domaines où la vitesse de traitement des données et l'économie des ressources de calcul sont cruciales. Conçue précisément pour ces systèmes, cette nouvelle méthode permet d'améliorer globalement la qualité de la chaîne de sélection de contenu.

Avantages techniques de la nouvelle approche

Selon les chercheurs, la solution développée peut être intégrée avec succès dans les architectures des systèmes de recommandation existants sans nécessiter de refonte majeure. Cela permet aux entreprises d'améliorer considérablement la qualité des recommandations sans reconstruire le logiciel.

Cette nouvelle approche est déjà utilisée pour résoudre un certain nombre de tâches pratiques au sein de l'écosystème VK. Cela a démontré en pratique l'efficacité de la technologie, non seulement sur le plan théorique, mais aussi dans un environnement industriel réel.

Résultats des tests et reconnaissance internationale

Au cours des tests menés par des spécialistes, cette approche a été évaluée sur plusieurs ensembles de données ouverts, tels que VK-LSVD. Les résultats des tests ont montré que le nouvel algorithme permet une sélection de contenu beaucoup plus précise et correcte que les méthodes traditionnelles.

Ce travail scientifique et ses résultats ont été présentés au grand public et aux experts lors de la prestigieuse conférence internationale KDD 2026. Cela a été hautement salué par la communauté scientifique internationale.

À l'avenir, l'équipe de recherche prévoit d'élargir encore les capacités de cette technologie. En particulier, il est prévu de prendre en compte les retours des utilisateurs avec plus de précision et de l'appliquer à des tâches industrielles encore plus vastes.