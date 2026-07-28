Apple lance un nouveau programme de location en partenariat avec Klarna

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Apple lance un nouveau programme de location en partenariat avec Klarna

La corporation Apple a officiellement introduit un nouveau programme de location d'appareils pour les utilisateurs aux États-Unis, en partenariat avec le service « achetez maintenant, payez plus tard » de Klarna. Selon ixbt.com, cette initiative offre aux acheteurs la possibilité d'acquérir des produits iPhone, Apple Watch, Mac et iPad grâce à des paiements mensuels échelonnés, contribuant ainsi à réduire les coûts sur un marché technologique de plus en plus cher. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre du nouveau programme, les prix de location commencent à 17,99 dollars par mois pour l'iPhone, 11,99 dollars pour l'Apple Watch, 24,99 dollars pour le Mac et 11,99 dollars pour l'iPad. Le programme Apple Upgrade propose des durées de location d'un et deux ans pour l'iPhone et l'Apple Watch, et de deux et trois ans pour le Mac et l'iPad.

Options et conditions de location

À la fin de la période de location, les clients peuvent choisir l'une des trois options suivantes. Ils peuvent passer à la dernière génération de l'appareil, acheter complètement l'appareil actuel moyennant un paiement unique, ou le restituer et quitter le programme.

Les utilisateurs ont la possibilité de gérer leurs contrats de location directement via l'application Klarna. Grâce à cette application, il est très pratique de consulter le calendrier des paiements et de suivre la dette restante.

Situation du marché et fermeture des anciens programmes

Le lancement de ce programme intervient dans un contexte de pénurie de puces mémoire, connue sous le nom de « RAMageddon », et de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Cette pénurie mondiale ayant entraîné une hausse des prix du matériel, Apple a récemment augmenté les prix des Mac et des iPad, bien que les modèles d'iPhone n'aient pas encore été touchés. Le nouveau programme de location vise à rendre ces prix plus abordables pour les consommateurs.

En raison de l'introduction du nouveau service, Apple a annoncé la fermeture de ses précédents programmes de financement interne et de paiement échelonné aux États-Unis, notamment l'iPhone Upgrade Program et les systèmes iPhone Payments. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman avait rapporté la semaine dernière qu'Apple préparait un programme de location pour ses appareils.

De plus, lors de l'adhésion au programme Apple Upgrade, les clients ont la possibilité de restituer leurs anciens appareils via Apple Trade In et de réduire davantage les paiements de location. En outre, lors de l'utilisation de la carte Apple Card pour effectuer les paiements de location, il est possible d'obtenir 3 % de cashback Daily Cash.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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