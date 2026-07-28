Chelsea s'impose dans un match fou et Xabi Alonso réussit ses débuts

Xabi Alonso a débuté son aventure londonienne par un match aussi mémorable qu'insolite. Selon Goal.com, pour son premier match amical de pré-saison sous sa direction, Chelsea s'est imposé 6-4 face au club australien des Western Sydney Wanderers. Disputée à l'Accor Stadium de Sydney, cette rencontre spectaculaire riche de 10 buts a offert un véritable spectacle aux supporters, mais les graves lacunes défensives ont donné un sérieux casse-tête à l'entraîneur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La pelouse du stade était dans un état assez usé et difficile en raison des matchs de rugby disputés le week-end précédent. Malgré cela, Chelsea a aligné une équipe composée de jeunes joueurs et d'éléments expérimentés tels que Tosin Adarabioyo, Liam Delap et Dario Essugo. Bien que le débutant Dastan Satpayev ait rapidement mené les Londoniens au score, les Australiens ont profité des erreurs adverses pour transformer la rencontre en un véritable affrontement chaotique et intense.

Problèmes défensifs et cinq changements de leader

Il est intéressant de noter que l'avantage au score a changé pas moins de cinq fois au cours de la rencontre. Les joueurs du club australien Anthony Pantsoopulos et Aidan Hammond ont marqué en profitant d'erreurs grossières de la défense de Chelsea, tandis que Dylan Scicluna a également donné l'avantage aux hôtes après un ballon mal repoussé. Les difficultés de la jeune ligne défensive tout au long du match ont contraint Xabi Alonso à faire entrer les titulaires en seconde période.

Malgré tout, les erreurs se sont poursuivies. Suite à une bévue d'Estevão, Awan Lual a trompé Robert Sánchez une fois de plus. Cependant, l'immense potentiel offensif de Chelsea et les buts du talentueux Jamie Gittens, entré en cours de jeu, ont sauvé l'équipe.

Triplé de João Pedro et victoire finale

Le grand protagoniste de la rencontre a été l'attaquant brésilien João Pedro. En fin de match, il a inscrit trois buts consécutifs en peu de temps pour s'offrir un triplé et sceller la victoire en faveur de Chelsea. Ce succès permet à Xabi Alonso de débuter sa carrière d'entraîneur par une victoire.

Après la rencontre, Xabi Alonso n'a pas caché sa satisfaction quant à la prestation de João Pedro lors de la conférence de presse. Il a souligné que le joueur brésilien affichait une grande voracité et une détermination sans faille à marquer de nombreux buts cette saison. Néanmoins, les largesses défensives de Chelsea avant le coup d'envoi de la Premier League donneront assurément matière à réflexion au staff technique.