Samsung a publié la mise à jour One UI 8.5 pour tous les appareils Galaxy

·0·Technologie
Samsung a publié la mise à jour One UI 8.5 pour tous les appareils Galaxy

Samsung a terminé le déploiement de l'interface One UI 8.5, introduite en décembre en tant que programme bêta pour la série Galaxy S25, sur tous les appareils approuvés. Après des tests bêta réussis et la sortie d'une version stable pour la gamme Galaxy S26, l'entreprise a commencé à mettre à jour les anciens modèles de smartphones le mois dernier. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les informations officielles, un total de 44 appareils devaient recevoir la mise à jour One UI 8.5. Un mois plus tard, l'entreprise a fourni le logiciel pour tous les modèles de cette liste. Le dernier modèle à avoir terminé ce processus est le smartphone Galaxy A15.

Il est intéressant de noter que, bien que Samsung ne l'ait pas officiellement confirmé, 18 autres appareils étaient censés recevoir cette mise à jour. À ce jour, l'entreprise a également annoncé la mise à jour pour 10 appareils de cette liste "non officielle". Cela suggère que les propriétaires des huit modèles restants pourraient également avoir la possibilité d'obtenir la nouvelle interface.

La mise à jour One UI 8.5 comprend des améliorations de la stabilité du système, des protocoles de sécurité mis à jour et un certain nombre d'améliorations de l'interface utilisateur. Actuellement, tous les propriétaires de smartphones et tablettes Galaxy éligibles peuvent télécharger le logiciel via le menu des paramètres.

SamsungGalaxyOne UI 8.5AndroidSmartphone
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Comment un soudeur de SpaceX est devenu millionnaire : l'histoire de Juan HernandezComment un soudeur de SpaceX est devenu millionnaire : l'histoire de Juan HernandezAujourd'hui, 05:56L'étiquette « AI slop » est devenue un outil de rejet numériqueL'étiquette « AI slop » est devenue un outil de rejet numériqueAujourd'hui, 05:21Coup dur pour le monopole chinois : la plus grande usine de panneaux solaires ouvre aux États-UnisCoup dur pour le monopole chinois : la plus grande usine de panneaux solaires ouvre aux États-UnisAujourd'hui, 04:56Andrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vieAndrew Yang : La prochaine grande opportunité de startup réside dans la réduction du coût de la vieAujourd'hui, 04:29100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancé100 millions d'espèces et mille milliards de gènes : Un projet massif pour l'IA médicale lancéAujourd'hui, 04:27Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Une ligne verte apparaît sur l'écran du Google Pixel 9Aujourd'hui, 02:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts