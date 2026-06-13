Samsung a publié la mise à jour One UI 8.5 pour tous les appareils Galaxy

Samsung a terminé le déploiement de l'interface One UI 8.5, introduite en décembre en tant que programme bêta pour la série Galaxy S25, sur tous les appareils approuvés. Après des tests bêta réussis et la sortie d'une version stable pour la gamme Galaxy S26, l'entreprise a commencé à mettre à jour les anciens modèles de smartphones le mois dernier. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les informations officielles, un total de 44 appareils devaient recevoir la mise à jour One UI 8.5. Un mois plus tard, l'entreprise a fourni le logiciel pour tous les modèles de cette liste. Le dernier modèle à avoir terminé ce processus est le smartphone Galaxy A15.

Il est intéressant de noter que, bien que Samsung ne l'ait pas officiellement confirmé, 18 autres appareils étaient censés recevoir cette mise à jour. À ce jour, l'entreprise a également annoncé la mise à jour pour 10 appareils de cette liste "non officielle". Cela suggère que les propriétaires des huit modèles restants pourraient également avoir la possibilité d'obtenir la nouvelle interface.

La mise à jour One UI 8.5 comprend des améliorations de la stabilité du système, des protocoles de sécurité mis à jour et un certain nombre d'améliorations de l'interface utilisateur. Actuellement, tous les propriétaires de smartphones et tablettes Galaxy éligibles peuvent télécharger le logiciel via le menu des paramètres.