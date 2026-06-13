Specialized présente le vélo électrique Levo 4 X à 12 000 dollars

Specialized a officiellement dévoilé son nouveau vélo électrique tout-terrain Levo 4 X. Ce modèle est doté d'un cadre en carbone haute résistance et de porte-bagages spéciaux à l'avant et à l'arrière pouvant supporter une charge totale allant jusqu'à 22 kg. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La propulsion est assurée par un moteur propriétaire Specialized S-Works 3.1 monté en position centrale. Le fabricant indique qu'il délivre 111 Nm de couple et une puissance maximale de 850 W (environ 1,15 ch), garantissant une efficacité élevée même sur les terrains les plus difficiles.

Le vélo électrique est équipé d'une batterie de 840 Wh. Selon Specialized, il est possible de rouler jusqu'à 4,4 heures avec une seule charge, bien que l'autonomie réelle dépende de la difficulté du parcours et du mode d'assistance choisi. L'appareil dispose également d'un chargeur intelligent de 12 Ampères.

Sur le plan technique, le Levo 4 X intègre des composants de pointe : fourche avant FOX 38 Factory, amortisseur arrière FOX Float X Factory et transmission SRAM XX Eagle T-Type AXS. Le système de freinage utilise des disques SRAM Maven Ultimate de 220 mm.

Le vélo est intégré avec un écran de 2,2 pouces, une application mobile dédiée et le service Apple Find My. Pesant 27,2 kg, cette nouveauté est disponible en rouge au prix de 12 000 dollars.