La possibilité d'appeler via l'application web de WhatsApp a été créée

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La possibilité d'appeler via l'application web de WhatsApp a été créée

Meta a déployé une mise à jour majeure pour le célèbre service de messagerie WhatsApp, permettant désormais aux utilisateurs d'émettre et de recevoir des appels audio et vidéo directement depuis le navigateur via l'application web. Selon ixbt.com, cette fonction n'était auparavant disponible que sur les applications pour smartphones et les logiciels dédiés pour ordinateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui rapporte l'information.

La nouvelle interface web intègre une section dédiée contenant l'historique des appels et les contacts favoris. De plus, les fonctions de partage d'écran et d'envoi de réactions, similaires à celles de l'application de bureau, sont désormais pleinement prises en charge sur l'application web.

Gestion des appels et nouvelles fonctionnalités

Les développeurs ont également introduit plusieurs améliorations pour rendre le processus d'appel plus pratique. Notamment, les utilisateurs peuvent transférer un appel d'un appareil à un autre en cours de route sans couper la communication. Par exemple, il est désormais possible de prendre un appel sur un ordinateur ou une version web et de poursuivre la conversation sur un smartphone.

L'entreprise introduit également une fonction de salle d'attente pour les appels de groupe. Si quelqu'un dispose du lien d'un appel de groupe, l'hôte peut l'admettre ou l'exclure de la conversation à tout moment. Cette nouveauté revêt une importance particulière pour les communications professionnelles.

Qualité et options supplémentaires

Lors de la création d'un lien de groupe, il est possible de configurer une salle d'attente en activant l'option « Demander l'autorisation de rejoindre ». Une autre nouveauté mineure mais utile est le système de suppression du bruit, qui filtre les sons parasites dans les endroits bruyants.

Selon les représentants de l'entreprise, WhatsApp commence désormais à transmettre les appels vidéo directement en haute définition (HD). La nécessité d'attendre quelques secondes pour passer en format HD, comme c'était le cas auparavant, a été supprimée.

Il a également été rappelé que le processus de réservation des noms d'utilisateur a récemment débuté sur la plateforme WhatsApp. Une fois cette fonction pleinement opérationnelle, les utilisateurs pourront passer des appels entre différents appareils et plateformes en utilisant leurs noms.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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