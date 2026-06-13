L'Internet russe perd ses certificats : GlobalSign commence la révocation

L'autorité de certification japonaise GlobalSign a entamé le processus de révocation des certificats SSL précédemment délivrés aux entreprises russes. C'est ce que rapporte RBK, citant une lettre adressée aux partenaires par Dmitry Ryzhikov, responsable de la division russe de l'entreprise. Il est précisé que les nouvelles exigences du forum CA/Browser, qui regroupe les développeurs de navigateurs et les autorités de certification, imposent un strict respect des restrictions liées aux sanctions. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Les certificats SSL assurent des connexions sécurisées HTTPS et vérifient l'authenticité d'un site. Suite à leur révocation, des navigateurs comme Google Chrome, Safari et Firefox afficheront des avertissements indiquant que le site n'est pas sûr ou bloqueront complètement l'accès à la ressource. Les experts estiment que GlobalSign détenait près de 90 % du marché des certificats étrangers commerciaux en Russie.

Le ministère russe du Développement numérique recommande aux utilisateurs de passer aux certificats TLS gratuits délivrés par l'État. Cependant, ces certificats locaux ne sont pas reconnus par les navigateurs internationaux. Cela crée un risque d'isolement de l'infrastructure Internet russe, qui pourrait se diviser en contours internes et externes.

Les experts soulignent que le problème concerne non seulement les sites web, mais aussi les logiciels destinés aux systèmes Windows, macOS et iOS. Les applications mobiles utilisant le mécanisme de Certificate Pinning sont particulièrement vulnérables : une fois le certificat révoqué, la communication entre l'application et le serveur peut être totalement interrompue jusqu'à la publication d'une mise à jour.

Selon les estimations préliminaires, ce processus devrait concerner 15 000 à 20 000 domaines de second niveau et des centaines de milliers de sous-domaines associés. Cela pourrait entraîner de graves perturbations dans le fonctionnement de nombreux systèmes et services d'entreprise dans le segment russe.