Waymo et les autres opérateurs de taxis autonomes sous stricte surveillance

Aux États-Unis, Waymo et d'autres opérateurs de robotaxis font l'objet d'une attention accrue et de nouvelles exigences fédérales en raison de problèmes liés aux services d'urgence. Selon ixbt.com et TechCrunch, le fait que les véhicules autonomes bloquent les ambulances et les camions de pompiers et pénètrent dans des scènes de crime actives fait peser un risque réglementaire majeur sur l'industrie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com signale .

Lors d'une conférence de presse à San Francisco, le représentant du Congrès californien Kevin Mullin a présenté un nouveau projet de loi. Intitulée « AV Emergency Response Coordination Act », cette initiative exige des régulateurs fédéraux qu'ils établissent des normes nationales de sécurité unifiées pour les opérateurs de véhicules autonomes. Le document a été élaboré à la suite d'une série d'incidents dangereux, notamment le fait que les véhicules ne reconnaissent pas les panneaux de signalisation et les cônes de signalisation.

Urgences et lacunes constatées

Le chef des pompiers de San Francisco, Jeanine Nicholson, a souligné que les services municipaux ont essayé de travailler avec les entreprises, mais que les incidents répétés ont montré la nécessité de changements. Selon lui, les robotaxis déposent et récupèrent les passagers directement devant les casernes de pompiers et les postes de secours, entravant les mouvements des services d'urgence.

Selon une enquête de TechCrunch, Waymo s'est à plusieurs reprises appuyé sur le personnel des premiers secours pour contrôler manuellement ses voitures en cas de problème. Cela a démontré une fois de plus le manque d'indépendance suffisante des systèmes autonomes dans les situations d'urgence et a intensifié les critiques publiques.

Principales exigences du projet de loi

Le projet de loi proposé prévoit l'introduction d'un certain nombre d'obligations strictes pour les entreprises automobiles et technologiques :

Fournir des protocoles d'urgence clairs pour les services de premiers secours.

Créer une ligne directe 24h/24 permettant aux fonctionnaires de contacter directement les entreprises.

Charger la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de développer des normes nationales minimales d'intervention d'urgence.

Mettre en place un système de « geofencing » permettant aux fonctionnaires de limiter les mouvements des robotaxis en cas d'urgence.

La règle de géofencing de cette loi est particulièrement importante, car elle donne aux autorités municipales et de sécurité le droit de restreindre en temps réel la circulation des véhicules dans les situations d'urgence, sans avoir à attendre l'autorégulation des entreprises.

Dans une déclaration, Waymo a indiqué qu'elle avait toujours soutenu des normes fédérales unifiées pour l'industrie automobile. Les représentants de l'entreprise ont souligné que les protocoles d'urgence et les formations approfondies dispensées au personnel des premiers secours constituent une base solide pour l'ensemble du secteur et garantissent la sécurité sur les routes.