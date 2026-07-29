La NASA fait le plein du télescope spatial Nancy Grace Roman et se prépare au lancement

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La NASA fait le plein du télescope spatial Nancy Grace Roman et se prépare au lancement

L'Agence spatiale américaine — la NASA a franchi une étape importante dans l'histoire de l'exploration spatiale en faisant le plein de carburant du télescope spatial de nouvelle génération Nancy Grace Roman. Selon les informations d'Ixbt.com, ce processus est l'une des dernières étapes de préparation d'une grande mission spatiale prévue pour le mois prochain. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Des spécialistes ont versé environ 290 gallons, soit près de 1 098 litres d'hydrazine, dans l'observatoire au sein de l'installation Payload Hazardous Servicing Facility située au Centre spatial Kennedy en Floride. Cette réserve est d'une importance capitale pour le fonctionnement long et efficace du télescope dans l'espace.

Destination lointaine dans l'espace et ses missions

Fusée Nancy Grace Roman Après avoir transporté le télescope dans l'espace, l'appareil utilisera précisément cette réserve d'hydrazine pour modifier sa trajectoire et atteindre le point souhaité. Le télescope se dirige vers le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre.

Ce point de travail est situé à 1,5 million de kilomètres de notre Terre, soit près de 4 fois la distance séparant la Terre de la Lune. Sur cette orbite, le télescope pourra effectuer des observations astronomiques continues tout en maintenant une position stable par rapport au Soleil et à la Terre.

Capacités du système de carburant et d'énergie

Selon les données fournies, le carburant est nécessaire au fonctionnement de deux types de moteurs, qui ont pour tâche de corriger l'orbite du télescope et d'assurer l'orientation correcte des panneaux solaires. L'appareil est équipé d'un total de 6 panneaux solaires, qui fourniront de l'énergie électrique tout au long de la mission.

Le programme scientifique principal du télescope est prévu pour 5 ans. Cependant, selon les estimations des spécialistes, la réserve de carburant injectée pourrait suffire à effectuer des travaux supplémentaires pendant encore 5 ans au-delà de la période fixée.

Préparatifs de lancement et plans futurs

Avant le ravitaillement, les ingénieurs ont achevé avec succès le nettoyage et l'inspection technique des panneaux solaires. Lors de la prochaine étape, les spécialistes installeront le télescope sur le dispositif de fixation de l'étage supérieur de la fusée, puis le recouvriront d'une coiffe de protection spéciale.

Cette importante mission spatiale en collaboration entre la NASA et SpaceX devrait avoir lieu le 30 août de cette année à 7 h 26 du matin, heure de l'Est des États-Unis. Cet observatoire, qui s'élancera dans l'espace à l'aide d'une fusée Falcon Heavy depuis le complexe de lancement Launch Complex 39A en Floride, servira à étudier des milliers d'exoplanètes, la nature de l'énergie noire ainsi que la répartition de la matière noire.

NASANancy Grace RomanSpaceXFalcon HeavyTélescope spatial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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