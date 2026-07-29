Présentation des écouteurs Ozlo Sleepbuds 2

Fondée par d'anciens ingénieurs de Bose, la startup d'accessoires Ozlo a officiellement présenté son nouvel appareil, les écouteurs intelligents Sleepbuds 2. Le nouveau modèle vise à améliorer des aspects clés tels que l'autonomie de la batterie, la stabilité de la connexion et la qualité sonore, représentant une étape technologique importante conçue pour améliorer la qualité du sommeil et le confort. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Comme le rapportent ixbt.com et TechCrunch, le nouveau modèle est vendu au prix de 279 dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à la génération précédente. Cette présentation marque la première mise à jour majeure d'Ozlo depuis le lancement de son premier appareil, montrant que l'activité de la marque est passée d'une simple continuation du projet Bose à une plateforme de technologies du sommeil indépendante.

Pour rappel, les Sleepbuds originaux avaient été lancés fin 2024 pour combler le vide laissé par le départ de Bose de ce marché. Les fondateurs d'Ozlo, N.B. Patil, Brian Mulkey et Charlie Taylor, d'anciens employés de Bose, ont fondé leur propre startup après avoir acquis les développements et les droits de propriété intellectuelle dans ce domaine. Le modèle initial a déjà conquis plus de 200 000 acheteurs à ce jour.

Mises à jour techniques et confort

Le modèle Sleepbuds 2 est conçu pour résoudre les principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs. En particulier, l'autonomie de la batterie de l'appareil est passée d'environ 10 heures à 14 heures. Le boîtier de charge peut stocker suffisamment d'énergie pour 2 à 3 nuits supplémentaires et a été équipé d'un bouton spécial permettant d'activer un son de sommeil ou d'arrêter une alarme sans avoir à prendre son téléphone.

Le problème des interruptions de connexion Bluetooth, qui constituait l'une des principales plaintes des utilisateurs, a également été résolu. Grâce à une antenne et un amplificateur repensés, la portée de la communication a été élargie et la connexion est devenue plus stable. Un amplificateur intégré a été ajouté au système audio pour masquer et améliorer la qualité du son, et des paramètres audio personnalisés prenant en charge des modes tels que Spoken Word, Airplane mode et Focus mode ont été introduits.

Analyse du sommeil et projets futurs

Alors que les écouteurs suivent la respiration et les mouvements à l'aide de capteurs biométriques, le boîtier de charge surveille les conditions de la pièce — niveau sonore, lumière et température. Cela aide les utilisateurs à déterminer dans quel environnement ils peuvent se reposer plus profondément. À l'avenir, Ozlo prévoit d'introduire des technologies d'intelligence artificielle pour analyser les données et de créer un assistant intelligent capable d'interagir avec les utilisateurs.