Starlink fournit un accès Internet haut débit à l'« île aux Vaches » dans les Caraïbes

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Starlink fournit un accès Internet haut débit à l'« île aux Vaches » dans les Caraïbes

SpaceX, dirigée par Elon Musk, a lancé son système d'Internet par satellite Starlink dans un centre technologique communautaire situé sur l'île à Vache, dans les Caraïbes. Grâce à ce projet, des centaines d'étudiants et d'enseignants de la région ont pu accéder pour la première fois à un réseau mondial stable et à faible latence. Cette étape est considérée comme un tournant majeur dans la réduction de la fracture numérique dans les zones reculées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'île à Vache est située au large de la côte sud-ouest d'Haïti et couvre une superficie d'environ 52 kilomètres carrés. Bien que l'île soit connue pour sa nature magnifique, elle a longtemps été coupée des moyens de communication modernes. Selon ixbt.com, Starlink est devenue la seule solution efficace dans cette région où l'infrastructure de télécommunications traditionnelle est sous-développée.

Éducation et opportunités numériques

Le nouveau canal de communication ouvre de vastes opportunités aux habitants de l'île, en particulier aux jeunes. Les élèves peuvent désormais accéder à des ressources éducatives en ligne, regarder des tutoriels vidéo et acquérir des connaissances grâce à des services numériques modernes. Ces innovations technologiques permettent de rapprocher la qualité de l'éducation dans les zones reculées de celle de la capitale.

SpaceX ne limite pas son projet Starlink au bassin des Caraïbes. Auparavant, l'entreprise avait déjà connecté des écoles isolées au Kenya et au Paraguay. De plus, plus de 1 000 élèves et enseignants dans 14 écoles reculées à travers la Bolivie profitent de l'Internet haut débit grâce à ce système.

Couverture mondiale et plans futurs

L'expansion du réseau Starlink se poursuit également sur le continent africain. Récemment, SpaceX a reçu l'autorisation officielle de fournir ses services en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 10 000 satellites Starlink sont actifs en orbite terrestre, garantissant une qualité de connexion même dans les endroits les plus reculés du monde.

Actuellement, plus de 12 millions d'abonnés dans 160 pays à travers le monde utilisent les services Starlink. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là : en 2026, elle prévoit de lancer une nouvelle génération de satellites V3 à l'aide de la fusée Starship. Cela permettra d'augmenter encore les vitesses Internet et de réduire la latence au minimum.

De telles technologies suscitent également un grand intérêt en Ouzbékistan. L'introduction de systèmes comme Starlink dans les villages montagneux et difficiles d'accès du pays pourrait donner un élan considérable au développement de l'économie numérique et de l'enseignement à distance.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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