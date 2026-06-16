Huawei prépare son premier ordinateur de bureau sous HarmonyOS

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Huawei prépare son premier ordinateur de bureau sous HarmonyOS

Le géant technologique chinois Huawei est sur le point de franchir une étape révolutionnaire sur le marché des ordinateurs personnels. Selon les dernières informations circulant sur le web, l'entreprise s'apprête à présenter un ordinateur de bureau (PC) complet fonctionnant sous son propre système d'exploitation HarmonyOS. Cet appareil constitue une partie essentielle de la stratégie de Huawei visant à abandonner totalement Windows et à renforcer son propre écosystème. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

D'après les images ayant fuité, le nouveau produit sera présenté dans un format classique : un ensemble complet comprenant l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Le design de l'appareil adopte le style minimaliste et moderne propre à la marque Huawei, conçu non seulement pour un usage domestique, mais aussi pour un environnement de bureau professionnel.

De nouvelles opportunités pour le secteur corporate

La principale particularité du nouvel ordinateur réside dans son logiciel — une version spéciale de HarmonyOS adaptée pour le bureau (desktop). Ce système dispose d'une interface repensée, offrant aux utilisateurs une navigation plus intuitive et une efficacité accrue en mode multitâche. Selon HuaweiCentral, le système est principalement optimisé pour les clients corporate, tels que les entreprises, les structures étatiques et le secteur financier.

Pour l'instant, les spécifications techniques de l'appareil, notamment le CPU ou le GPU utilisés, n'ont pas été divulguées. Cependant, les experts supposent que Huawei pourrait utiliser ses propres puces de la série Kirin ou collaborer avec des fabricants locaux. Cela contribuerait à assurer l'indépendance technologique de la Chine face aux influences extérieures.

Selon les prévisions, la présentation officielle de l'appareil a été annoncée dans le cadre de la HDC 2024 (Huawei Developer Conference), et sa commercialisation à grande échelle devrait débuter en septembre de cette année. Des tests en circuit fermé sont prévus pour les mois de juillet et août.

Cette nouvelle pourrait également être intéressante pour le marché ouzbek, car la marque Huawei occupe l'une des premières places en termes de smartphones et d'équipements réseau dans le pays. Si HarmonyOS gagne en popularité sur le marché international, les utilisateurs locaux pourraient disposer d'une alternative viable à Windows et macOS.

HuaweiHarmonyOSTechnologieOrdinateurChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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