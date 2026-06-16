Astrobotic présente le module lunaire Griffin-1 : détails de la nouvelle mission

La société américaine Astrobotic a presque terminé l'assemblage de son nouveau module d'alunissage Griffin-1 et s'apprête à le soumettre aux tests finaux. L'appareil sera prochainement envoyé au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA pour subir des tests de résistance aux vibrations et aux charges thermiques. Cette mission est cruciale pour l'entreprise, car elle représente une opportunité de restaurer sa réputation après l'échec du début d'année. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le module Griffin-1 est capable de transporter jusqu'à 650 kg de charge utile sur la surface de la Lune. Selon le plan, l'appareil sera lancé dans le quatrième trimestre 2024 à bord d'une fusée lourde Falcon Heavy de SpaceX. Il s'agira de la deuxième tentative d'Astrobotic pour réaliser un alunissage en douceur.

Leçons tirées des erreurs et mises à jour techniques

Pour rappel, la mission du module Peregrine-1 a échoué en janvier 2024. À l'époque, une défaillance d'une valve dans le système moteur a causé la perte de trajectoire de l'appareil, empêchant l'alunissage. Lors de la conception du projet Griffin-1, les ingénieurs ont analysé cet incident en profondeur et ont radicalement modernisé le système de carburant.

Le changement principal consiste en l'introduction d'un schéma de réserve composé de deux valves indépendantes et diversifiées au lieu d'une seule. Les représentants d'Astrobotic soulignent qu'une telle architecture exclut totalement la répétition du problème précédent. Presque tous les instruments scientifiques sont désormais installés sur le module, seul le rover lunaire FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) sera ajouté à Cap Canaveral avant le lancement.

Vers la conquête du pôle Sud lunaire

Le rover FLIP a été développé par Astrolab en seulement 18 mois après l'annulation du projet VIPER de la NASA. Cet appareil servira de banc d'essai technologique pour les futurs rovers pilotés et de transport de fret. Les experts de la NASA considèrent la mission Griffin-1 comme l'une des étapes les plus importantes de l'exploration du pôle Sud de la Lune.

Au cours de la mission, les technologies d'alunissage, les systèmes de communication, le contrôle robotique à distance et l'interopérabilité des futurs éléments d'infrastructure lunaire seront testés en pratique. De plus, l'acquisition récente d'Astrobotic par Voyager Technologies a accru l'intérêt pour le projet. Les nouveaux propriétaires voient cette mission comme faisant partie d'une stratégie visant à assurer une présence humaine permanente sur la Lune.

Si la mission Griffin-1 réussit, elle deviendra l'un des plus grands appareils commerciaux envoyés sur la surface du satellite terrestre. Ce serait un pas immense non seulement pour l'astronautique privée, mais aussi pour la communauté scientifique internationale, servant de fondation à la construction de bases permanentes sur la Lune à l'avenir.