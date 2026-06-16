Commodore Callback 8020 pour la détox numérique : un smartphone sans navigateur présenté

La marque Commodore, célèbre pour ses ordinateurs légendaires, a annoncé une nouveauté inattendue : le smartphone Callback 8020. Cet appareil est spécialement conçu pour les utilisateurs lassés de la dépendance aux gadgets modernes et souhaitant une « détox numérique ». Le nouveau modèle devrait trouver le juste milieu entre les téléphones à touches classiques et les smartphones complexes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Perry Fractik, président de Commodore, l'idée de créer l'appareil est née de son expérience personnelle, notamment sa lutte contre l'addiction au smartphone. Le Callback 8020 est dépourvu de fonctions superflues qui distraient l'utilisateur, regroupant uniquement les outils de communication essentiels. L'appareil adopte un format « clapet » rappelant l'esprit des années 2000.

Une vie sans réseaux sociaux ni navigateur

La principale particularité du smartphone est l'absence de navigateur, de réseaux sociaux et de clients de messagerie électronique. L'installation de ces applications est interdite au niveau du système. L'appareil fonctionne sous un système d'exploitation basé sur Linux (probablement Sailfish OS). Bien qu'il supporte les applications Android, le fabricant a instauré des restrictions pour encourager les utilisateurs à consommer la technologie de manière consciente.

Selon ixbt.com, techniquement, le Callback 8020 est équipé d'un processeur MediaTek Helio G81, de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage interne. Un ensemble comprend également une carte microSD de 32 GB. L'appareil supporte la LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, ce qui le rend plus fonctionnel que les téléphones basiques.

Audio de qualité et caméra Sony

Les ingénieurs de Commodore ont porté une attention particulière à la qualité sonore. Un convertisseur numérique-analogique (DAC) de niveau audiophile basé sur des puces ESS et Cirrus Logic est intégré au smartphone. Cela permet l'écoute de musique HD Audio et lossless. Des écouteurs filaires de haute qualité sont également fournis. De plus, l'appareil dispose des sons légendaires Commodore SID et d'une radio FM.

L'écran de l'appareil est un panneau IPS de 3,25 pouces avec une résolution de 640 x 480 pixels. Aucun compromis n'a été fait sur la caméra : un capteur Sony de 48 mégapixels a été choisi comme module principal. Cela permet à l'utilisateur de prendre des photos de qualité sans être distrait par les réseaux sociaux. Pour les amateurs de nostalgie, le jeu classique « Snake » est également préinstallé.

Le prix du nouveau smartphone Callback 8020 est fixé à 500 dollars. Les précommandes débuteront le 30 juin de cette année. Une remise de 50 dollars est prévue pour les clients inscrits sur la liste d'attente. Sur le marché ouzbek, de tels appareils pourraient attirer un cercle restreint d'utilisateurs appréciant un style unique et souhaitant faire une pause avec les gadgets.