OpenAI recrute un dirigeant d'Uber pour conquérir le marché indien

OpenAI, leader mondial de l'intelligence artificielle, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion en Inde, son plus grand marché hors États-Unis. L'entreprise a nommé Prabhjit Singh, ancien président d'Uber India et Asie du Sud, comme son premier directeur général en Inde. Cette étape est d'une importance stratégique pour OpenAI afin de renforcer son influence technologique dans la région. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon TechCrunch, Singh prendra ses fonctions à partir de septembre de cette année. Il rapportera à Kiran Mani, directeur d'OpenAI pour la région Asie-Pacifique. Le nouveau dirigeant sera chargé de missions cruciales telles que l'élargissement de la base d'utilisateurs, l'acquisition de clients entreprises, la collaboration avec les organismes gouvernementaux sur la réglementation et la gestion des processus opérationnels.

Investissements stratégiques et expansion

OpenAI considère l'Inde comme son deuxième marché le plus important pour sa croissance mondiale. L'entreprise a ouvert son premier bureau à New Delhi en août dernier. Cette année, l'ouverture de nouveaux bureaux dans des hubs technologiques majeurs comme Mumbai et Bangalore est prévue. La nomination de Prabhjit Singh est le troisième mouvement majeur de la politique de recrutement de l'entreprise dans la région.

Auparavant, OpenAI avait nommé Pragya Misra, forte d'une expérience chez Meta et Truecaller, comme responsable de la stratégie et des affaires mondiales. De plus, Rishi Jaitli, ancien dirigeant de Twitter India, a été engagé comme consultant pour établir des relations avec le gouvernement sur les politiques d'AI. Le rassemblement de tels experts témoigne de l'attention sérieuse que l'entreprise porte à la région.

L'Inde, centre de la course à l'intelligence artificielle

Le marché indien croît rapidement, non seulement en nombre d'utilisateurs, mais aussi en termes d'infrastructure technologique. OpenAI a déjà établi des partenariats avec les plus grands conglomérats du pays, tels que Reliance et Tata Group. L'entreprise travaille activement dans les domaines de l'enseignement supérieur, du commerce électronique et de la construction de centres de données. La popularité de l'application ChatGPT parmi les utilisateurs indiens a encore accéléré ce processus.

Actuellement, OpenAI continue de recruter des spécialistes dans divers domaines en Inde. La liste des postes vacants comprend :

Ingénieurs en déploiement AI ;

Ingénieurs en expérience développeur ;

Spécialistes leaders en marketing ;

Ingénieurs solutions et directeurs de partenariats.

D'autres géants de l'AI américains ne négligent pas non plus le marché indien. Par exemple, Anthropic, le principal concurrent d'OpenAI, a ouvert son bureau à Bangalore fin 2025 et a recruté Irina Gous, ancienne dirigeante de Microsoft India. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs d'internet et une immense base de développeurs, l'Inde est devenue aujourd'hui le champ de bataille principal de la lutte technologique mondiale.