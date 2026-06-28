Delta Air Lines réduit la consommation de carburant de centaines de Boeing 737

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Delta Air Lines réduit la consommation de carburant de centaines de Boeing 737

Delta Air Lines, l'un des plus grands transporteurs aériens des États-Unis, a lancé un projet massif de modernisation de ses Boeing 737-800 et 737-900ER. L'entreprise vise à réduire la consommation de carburant de 1,2 % en améliorant l'aérodynamisme sans remplacer les moteurs. Bien que ce chiffre puisse paraître faible, à l'échelle de centaines d'avions, cela permet d'économiser des millions de litres de kérosène. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Dans le cadre du projet, un total de 240 appareils seront équipés d'éléments aérodynamiques spéciaux appelés finlets. Selon Ixbt.com, cette technologie représente la plus grande mise à jour aérodynamique de l'histoire de la compagnie aérienne. Les experts de Delta Air Lines ont pleinement validé les résultats attendus après avoir effectué des tests à long terme en conditions de vol réelles sur 22 avions.

L'effet majeur de petits détails

Les finlets sont de petites ailettes aérodynamiques verticales de 64 cm de long et 6,4 cm de haut, installées sur la partie arrière du fuselage. Elles assurent un flux d'air fluide le long du corps de l'avion, réduisant la traînée et la turbulence à l'arrière. Quatre de ces éléments sont installés sur chaque appareil : trois sur le côté gauche et un sur le côté droit.

Fait intéressant, la raison pour laquelle un seul finlet est installé à droite est que l'état aérodynamique y est partiellement modifié par l'entrée d'air du dispositif de puissance auxiliaire. Cette technologie permet non seulement d'économiser du carburant, mais aussi de réduire les vibrations dans la queue de l'avion, augmentant ainsi la durabilité de la structure.

Un développement d'ingénierie militaire

Cette solution innovante a été développée par la société Vortex Control Technologies (VCT). Notons que cette entreprise a été fondée par d'anciens ingénieurs de la corporation Lockheed Martin. Ce sont des experts chevronnés ayant travaillé sur des avions de transport militaire célèbres tels que le C-130 Hercules et le C-17 Globemaster III.

Les avantages du nouveau système ne se limitent pas aux économies de carburant :

  • Possibilité de se passer des générateurs de vortex standard entre la dérive et le stabilisateur horizontal ;
  • Réduction de la traînée aérodynamique globale ;
  • Diminution des émissions de gaz nocifs dans l'environnement ;
  • Amélioration de la stabilité de vol de l'avion.
Actuellement, les finlets sont certifiés pour être utilisés sur les modèles Boeing 737-700, 737-800 et 737-900ER. Étant donné que les avions de la famille Boeing 737 sont activement utilisés sur le marché aéronautique ouzbek, de telles solutions technologiques pourraient s'avérer économiquement attractives pour les compagnies locales à l'avenir.

Une fois le projet terminé, Delta Air Lines prévoit d'économiser des dizaines de millions de dollars chaque année. Cela prouve une fois de plus que même les plus petits changements aérodynamiques peuvent avoir une importance majeure à l'échelle mondiale dans l'industrie aéronautique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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