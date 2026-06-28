Dragonfly Energy brevète une méthode révolutionnaire de production de batteries solid-state

La société américaine Dragonfly Energy est sur le point d'obtenir un brevet pour une nouvelle technologie qui devrait marquer un tournant majeur dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie. L'USPTO a approuvé la demande de l'entreprise concernant une méthode totalement nouvelle de fabrication de batteries solid-state. Cette innovation constitue une étape cruciale vers la création de sources d'énergie plus sûres et moins coûteuses pour les véhicules électriques et les gadgets modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'importance principale de la technologie présentée par l'entreprise ne réside pas dans la composition chimique de la batterie, mais dans l'efficacité de son processus de fabrication. Selon Ixbt.com, Dragonfly Energy propose de délaisser les suspensions liquides traditionnelles au profit d'une méthode utilisant des poudres sèches. Cette approche simplifie considérablement la chaîne de production et permet de réduire les coûts.

Électrodes sèches et efficacité énergétique

Dans la production traditionnelle de batteries, d'énormes fours et une quantité importante d'énergie électrique sont nécessaires pour sécher les électrodes. La technologie de Dragonfly contourne cette étape grâce au pressage et à la lamination de poudres sèches. En conséquence, l'empreinte des lignes de production est réduite et l'utilisation de solvants toxiques nocifs pour l'environnement n'est plus nécessaire.

Il est intéressant de noter que Tesla travaille également sur une technologie d'« électrodes sèches » similaire depuis plusieurs années. Cependant, Dragonfly Energy considère son approche comme plus universelle. Il est souligné que la nouvelle méthode convient non seulement aux batteries solid-state, mais aussi aux batteries lithium-fer-phosphate, lithium-métal et même sodium-ion.

Perspectives à l'échelle industrielle

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, où le marché des véhicules électriques se développe rapidement, de telles technologies sont essentielles car elles pourraient entraîner une baisse du prix des véhicules à l'avenir. Les batteries solid-state sont bien plus sûres que leurs homologues lithium-ion classiques, avec un risque d'incendie plus faible et une densité énergétique plus élevée. La réduction des coûts de production accélérera l'entrée de cette technologie sur le marché de masse.

Selon Denis Fares, PDG de Dragonfly Energy, ce processus breveté rendra possible la production commerciale à grande échelle de batteries solid-state. L'entreprise prévoit désormais de tester la technologie au niveau industriel et de collaborer avec des géants de l'automobile. Les principaux avantages de la nouvelle méthode sont les suivants :

Réduction du nombre d'opérations de fabrication ;

Diminution significative de la consommation d'énergie ;

Élimination totale des solvants toxiques ;

Compacité et efficacité des lignes de production.

Une fois les formalités terminées et les frais de brevet payés, Dragonfly Energy deviendra le propriétaire exclusif de cette technologie. Cela permettra à l'entreprise de concurrencer les grands acteurs du marché mondial des batteries, notamment les fabricants sud-coréens et chinois.