Le premier smartphone pliable d'Apple : design et caractéristiques de l'iPhone 18 Ultra

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur son premier smartphone pliable suscitent un grand intérêt dans le monde technologique. Les premières images de maquettes de l'appareil, qui devrait s'appeler iPhone 18 Ultra (ou iPhone 18 Fold), sont apparues sur les réseaux sociaux. Cette nouveauté pourrait être un tournant attendu de longue date pour les fans d'Apple, car l'entreprise arrive bien plus tard que ses concurrents sur le marché des appareils pliables. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouvel appareil est présenté en noir et posséderait un large écran pliable rappelant le modèle Huawei Pura X Max. La compacité et l'épaisseur de l'appareil sont au centre de l'attention, car il pourrait rivaliser avec le Samsung Galaxy Z Fold7 une fois plié. À l'état ouvert, l'épaisseur du smartphone ne devrait être que de 4,5 mm, ce qui en ferait l'un des gadgets les plus fins du marché.

Spécifications techniques et dimensions de l'écran

L'iPhone 18 Ultra devrait impressionner non seulement par son design, mais aussi par sa puissance technique. Selon les estimations, le smartphone possédera les caractéristiques suivantes :

Diagonale de l'écran principal interne — 7,76 pouces ;

Écran auxiliaire externe — 5,49 pouces ;

Puce Apple A20 Pro et 12 GB de RAM ;

Système de double caméra situé dans un bloc ovale ;

Nouveau bouton Camera Control.

Les images de la maquette montrent que la caméra frontale pour l'écran interne est située dans le coin supérieur gauche, tandis que la caméra de l'écran externe est centrée. De plus, sur le côté du boîtier, outre les boutons standard d'alimentation et de volume, se trouve un bouton Camera Control spécial pour le contrôle rapide des photos.

Date de présentation et perspectives de marché

Il est supposé qu'Apple présentera ce produit révolutionnaire le 8 septembre 2026, aux côtés des modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette stratégie servira à renforcer davantage la position de l'entreprise dans le segment premium. Étant donné que la demande pour les smartphones pliables augmente également sur le marché ouzbek, l'iPhone 18 Ultra deviendra l'une des nouveautés les plus attendues pour les passionnés de gadgets locaux.

Il convient de noter que les versions standard et budget de la gamme iPhone 18 (iPhone 18e) devraient sortir un peu plus tard, au printemps 2027. L'entrée d'Apple sur le marché des appareils pliables fera sans doute passer la concurrence entre Samsung et d'autres marques chinoises à un nouveau niveau.