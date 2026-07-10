Rosatom ouvrira une gigafactory de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2026

La société d'État russe Rosatom lance un projet majeur pour renforcer sa position dans l'industrie des véhicules électriques. L'entreprise prévoit de lancer une nouvelle gigafactory dans la région de Moscou d'ici fin 2026, dédiée à la production de bornes de recharge mobiles pour véhicules électriques. Cette initiative contribuera à améliorer radicalement l'infrastructure de transport électrique dans la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par l'agence de presse TASS, cette annonce a été faite par Aleksandr Bukhvalov, directeur de la branche commerciale « Électromobilité » de la société de combustible TVEL. La nouvelle usine deviendra un site stratégique permettant d'élargir considérablement les capacités de production de la corporation dans ce domaine.

Capacité de production et objectifs stratégiques

Actuellement, les entreprises du groupe Rosatom ont déjà mis en place la production d'équipements de recharge pour véhicules électriques. Cependant, le lancement de la nouvelle gigafactory permettra d'augmenter considérablement le volume de production et d'optimiser les processus technologiques. Les experts soulignent que la capacité totale de production des stations devrait atteindre 8 GW.

Située dans la région de Moscou, cette usine se spécialisera non seulement dans les stations fixes, mais aussi dans les stations de recharge mobiles. Cela aidera à développer un système d'assistance rapide pour les propriétaires de véhicules électriques dans des situations imprévues, par exemple lorsque la batterie est déchargée sur la route. De telles stations mobiles constituent une solution importante pour la logistique moderne et les services d'entretien.

Importance régionale et perspectives

Alors que l'intérêt pour les véhicules électriques augmente sur le marché, la construction de telles gigafactories chez les pays voisins et partenaires est remarquable du point de vue des échanges technologiques. L'augmentation du volume de production sur le marché russe pourrait accroître le potentiel d'exportation régional et l'accessibilité des équipements d'infrastructure à l'avenir.

Selon Aleksandr Bukhvalov, le nouveau site fait partie de la stratégie à long terme de Rosatom pour développer l'écosystème de l'électromobilité. La gigafactory ne fournira pas seulement des produits finis, mais contribuera également à la création de nouveaux emplois de haute technologie.

Les stations produites dans le cadre du projet sont conçues pour répondre aux normes internationales et être compatibles avec différents modèles de véhicules électriques. Cela facilitera le processus de recharge pour tous les conducteurs, qu'il s'agisse de Tesla, BYD ou d'autres marques. La construction de la gigafactory devrait être entièrement achevée d'ici fin 2026, date à laquelle les livraisons de produits devraient commencer.