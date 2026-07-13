La Commission de réglementation nucléaire (NRC) des États-Unis a proposé de réviser les normes de sécurité en vigueur depuis des décennies dans le secteur de l'énergie atomique. Cette initiative prévoit l'abandon du principe ALARA (as low as reasonably achievable), qui vise à maintenir l'exposition aux radiations au niveau le plus bas possible. Ce changement suscite de vifs débats parmi les experts du secteur et les écologistes, car il constitue le fondement de la sécurité des centrales nucléaires (AES). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la NRC justifie cette décision par la volonté d'"éliminer les incertitudes inutiles" dans le processus réglementaire. Selon les règles actuelles, les opérateurs de centrales nucléaires étaient tenus de prendre des mesures pour réduire davantage les niveaux de rayonnement, même s'ils étaient déjà inférieurs aux normes établies. La nouvelle proposition pourrait supprimer cette obligation, ne laissant aux opérateurs que l'exigence de ne pas dépasser la limite supérieure fixée.

Menace pour les normes de sécurité ou optimisation ?

Des experts, notamment Edwin Lyman de l'Union of Concerned Scientists, avertissent qu'une telle mesure pourrait entraîner une baisse de la qualité de la gestion des installations nucléaires. Selon lui, l'abandon du principe ALARA pourrait affaiblir la culture de sécurité pendant l'exploitation et accroître les risques de radiation pour les travailleurs et la population.

Parallèlement, la commission prévoit également de modifier la procédure d'exécution de la loi sur la politique environnementale nationale (NEPA) adoptée en 1970. Les innovations proposées prévoient une réduction significative du volume des inspections environnementales menées avant la construction et la mise en service des installations nucléaires. Cela pourrait limiter la participation du public aux discussions sur ces projets.

En outre, la NRC propose de renoncer à l'examen de facteurs tels que le bruit, la poussière et les émissions atmosphériques lors de l'évaluation de l'impact des installations nucléaires sur l'environnement. Comme le rapporte The Hill, les nouvelles règles devraient également exempter certains réacteurs existants et en construction d'une partie des inspections régulières.

Conséquences des réformes dans le secteur de l'énergie

Ces changements ont été annoncés quelques mois après que le ministère de l'Énergie des États-Unis a commencé à réviser les limites de rayonnement pour le personnel du secteur. Le gouvernement présente ces mesures comme faisant partie d'une stratégie visant à simplifier la mise en œuvre des projets nucléaires et à développer l'énergie atomique dans le pays. Cependant, les critiques craignent que l'abandon des normes de sécurité au profit d'intérêts économiques puisse entraîner de graves conséquences à long terme.

Ces réformes dans le domaine de la réglementation nucléaire couvrent les principaux domaines suivants :

Suppression de l'exigence de réduction de l'exposition aux radiations au niveau minimal ;

Accélération du processus d'expertise environnementale pour la construction de nouvelles centrales nucléaires ;

Non-prise en compte des facteurs secondaires dans l'évaluation de l'impact sur l'environnement ;

Allègement des procédures de contrôle pour les réacteurs existants.

Pour les pays qui, comme l'Ouzbékistan, se sont engagés sur la voie du développement de l'énergie atomique, ces changements aux États-Unis méritent l'attention. L'expérience internationale montre que tout assouplissement des règles de sécurité nucléaire peut affecter la confiance mondiale dans ce secteur. Pour l'instant, les propositions sont au stade de la discussion, et leur adoption finale pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la politique nucléaire des États-Unis.