Ange Postecoglou prend les rênes d'Al-Nassr : une nouvelle ère commence pour Cristiano Ronaldo

Le champion en titre de la Saudi Pro League, Al-Nassr, est officiellement entré dans une nouvelle ère. Le technicien expérimenté Ange Postecoglou, reconnu pour son travail à Tottenham et au Celtic, est arrivé à Riyad pour prendre les commandes de l'équipe. Cette nomination revêt une importance majeure non seulement pour le club, mais pour tout le football régional, l'entraîneur australien étant réputé pour sa philosophie de jeu offensive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le technicien de 60 ans succède à Jorge Jesus. Postecoglou a signé un contrat de deux ans avec Al-Nassr, devançant des candidats prestigieux comme Roberto Martinez. Sa mission principale est de conserver le titre de champion avec l'effectif étoilé mené par Cristiano Ronaldo et de triompher en Ligue des champions de l'AFC.

Nouveau défi et ambitions

En évoquant son nouveau poste, Ange Postecoglou a souligné qu'il a toujours recherché de nouveaux environnements et défis au cours de sa carrière. Selon lui, le football saoudien a connu une croissance immense ces dernières années et le niveau de compétition y est bien plus élevé que prévu. L'entraîneur s'est dit ravi que ses ambitions soient en phase avec les objectifs du club.

"Tout au long de ma carrière, j'ai aimé relever de nouveaux défis, travailler avec des personnes différentes et progresser ainsi. C'est une nouvelle opportunité pour moi de me tester dans un nouveau pays et une nouvelle équipe. La ligue saoudienne a beaucoup progressé ces dernières années, il y a maintenant 5 ou 6 clubs forts capables de lutter pour le titre", a déclaré le technicien australien.

Collaboration avec Cristiano Ronaldo

L'un des aspects les plus fascinants pour les fans et les experts est la collaboration entre Postecoglou et le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. L'entraîneur a promis de proposer un football divertissant et offensif pour les supporters qui se rassembleront au stade Al-Awwal Park. Étant donné que son style repose sur un pressing haut et des attaques rapides, cela pourrait encore accroître l'efficacité de Ronaldo.

Postecoglou a salué le travail de son prédécesseur, Jorge Jesus. Reconnaissant que le club a remporté le titre après sept ans d'attente, il a déclaré que l'objectif est désormais de faire passer l'équipe à l'étape supérieure : la domination sur la scène internationale. Les plans pour la saison 2026-27 sont déjà en cours d'élaboration.

Connaissant bien le football asiatique, l'entraîneur comprend parfaitement que les succès dans la région ne s'obtiennent pas facilement. Son expérience devrait être très précieuse pour Al-Nassr dans des tournois complexes comme la Ligue des champions Élite. Postecoglou a souligné qu'il aborde chaque nouvelle saison avec l'intention d'en faire la meilleure de sa carrière.