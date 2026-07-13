Michael Olise demande une réunion avec la direction du Bayern sur fond d'intérêt du Real Madrid

La star du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, exige une réunion urgente avec la direction du club pour clarifier son avenir. Après une performance éclatante lors de la Coupe du Monde 2026, la valeur marchande du joueur a grimpé en flèche, attirant à nouveau l'attention des géants européens, notamment le Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com .

Olise a rejoint Munich en 2024 en provenance de Crystal Palace pour 55 millions d'euros. Actuellement demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les Bleus, l'attaquant est devenu l'une des figures clés de son équipe, délivrant six passes décisives durant le tournoi. Selon le journal El Debate, le joueur souhaite s'entretenir en tête-à-tête avec le président du Bayern, Herbert Hainer, dès la fin de la compétition.

Les stars du Real Madrid dans le rôle d'« agents »

Il est intéressant de noter qu'une véritable « campagne de recrutement » a débuté au sein du camp de l'équipe de France pour Michael Olise. Les joueurs du Real Madrid, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, ainsi qu'Ibrahima Konaté, tentent de convaincre leur coéquipier de rejoindre Madrid. La complicité sur le terrain entre Mbappé et Olise renforce particulièrement la possibilité de les voir évoluer ensemble en club.

Selon les informations de Goal.com, cette pression interne et ces conseils amicaux influencent la décision d'Olise. Le joueur manifesterait un intérêt pour la Liga espagnole et le projet du Santiago Bernabéu. Cependant, pour que ce transfert se concrétise, le Real Madrid devra surmonter des obstacles financiers majeurs.

La question du prix et du salaire

Actuellement, la valeur marchande de Michael Olise est estimée à environ 200 millions d'euros. Son contrat actuel avec le Bayern court encore sur trois ans. Le club allemand n'est pas du genre à laisser partir facilement ses stars. Au contraire, ils prévoient de construire une équipe capable de remporter la Ligue des Champions autour de joueurs comme Olise.

Parallèlement, il est rapporté que le salaire net actuel de 8 millions d'euros du joueur ne correspond plus à son nouveau statut mondial. La direction du Bayern se prépare à proposer un nouveau contrat avec un salaire annuel de 14 millions d'euros pour apaiser la situation et dissuader les autres prétendants.

En conclusion, l'avenir de Michael Olise dépend non seulement de ses souhaits personnels, mais aussi de l'offre financière du Bayern et de la détermination du Real Madrid. Si les Munichois veulent conserver leur leader, ils devront non seulement augmenter son salaire, mais aussi lui prouver qu'il est au cœur de leur projet sportif.